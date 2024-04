Chi è Serpil Tamur, suo marito Uygur Tamur e le figlie di Azize in Terra Amara?

Nota per il suo importante ruolo nella soap opera turca Terra amara, Serpil Tamur è un apprezzata artista turca nella veste di attrice e regista. La sua data di nascita è il 19 maggio 1944 e vede la prima luce nell’isola di Rodi, in Grecia, ma cresce in Turchia. Molto prematura è la sua decisione di voler contribuire al mondo dello spettacolo, situazione che la spinge verso un percorso artistico-educativo. Nel 1963, ottiene il suo diploma dal Conservatorio Statale di Ankara e successivamente quì entrerà nella direzione generale dei teatri di stato. A questo punto, la sua illustrecarriera da attrice prende il via sui palcoscenici e per i successivi anni ’70 e ’80 recita in vari spettacoli teatrali.





Serpil Tamur, nel 1984, fa il suo debutto come regista con il teatro drammatico dal titolo Hüzzam. Il suo primo lavoro televisivo, invece, ci viene nel 1989 quando prende parte alla mini-serie Samanyolu. L’anno seguente, l’attrice compare al cinema nel film Ask Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni. Riscuote un enorme successo nella televisione turca negli Anni 2000 con la serie d’azione Kurtlar Vadisi, in cui appare in ben 84 episodi, e nel sequel Kurtlar Vadisi: Pusu che la vede lavorare dal 2007 al 2015.

Il 2018 vede Serpil Tamur raggiungere la fama internazionale grazie alla popolarità della soap operaTerra amara. Dopo il successo locale, la soap opera viene trasmessa anche in vari paesi esteri, tra cui l’Italia, dove conquista un ampio pubblico. Nella serie, interpreta Azize, chiamata affettuosamente Nonnina dagli altri personaggi, è la madre di Hünkar Saraçoğlu-Yaman e nonna di Demir. Tra i progetti più recenti dell’attrice, si prevede il ritorno nella serie Kurtlar Vadisi nel 2023.

Un’occhiata alla vita personale di Serpil Tamur

Le informazioni sulla vita privata e sulla storia d’amore di Serpil Tamur sono piuttosto riservate. È noto che l’attrice ha un duraturo matrimonio con l’amore della sua vita, Uygur Tamur, e insieme hanno due figlie, Serra e Seda, che l’hanno fatta diventare una nonna. Se siete curiosi di dare un’occhiata alla sua quotidianità e ai futuri progetti, si consiglia di seguire il suo account Instagram, che ha attualmente raccolto oltre 76mila follower.