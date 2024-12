Chi ha vinto Ballando con le Stelle 2024? Coppia vincitrice e classifica dopo la finale di sabato 21 dicembre

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice hanno vinto l’ultima edizione di Ballando con le Stelle 2024, battendo in finale Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca.Lo scorso sabato 21 dicembre, si è svolta la finale dell’edizione 2024 di Ballando con le Stelle.





A vincere sono stati la coppia formata da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. Dopo dodici settimane di gare, i concorrenti hanno conquistato sia il cuore della giuria che i voti del pubblico, piazzandosi sul gradino più alto del podio.In finale erano presenti le seguenti coppie:Bianca Guaccero e Giovanni PerniceFederica Pellegrini e Pasquale La RoccaFederica Nargi e Luca FavillaAnna Lou Castoldi e Nikita PerottiLuca Barbareschi e Alessandra TripoliTommaso Marini e Sophia Berto

La competizione è stata molto accesa e sono state palesate delle straordinarie doti da parte di tutti i partecipanti. In particolar modo, Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca, si sono dimostrati molto aggressivi e, nonostante ciò, si sono piazzati in seconda posizione. Le sorprese della serata, invece, sono state Federica Nargi e Luca Favilla: sono cresciuti tanto nel corso delle settimane sino a piazzarsi sul gradino più basso del podio.

Tra i momenti più cattolici, gli ospiti speciali: i Negramaro, che si sono esibiti cantando un medley dei loro successi, e Fiorella Mannoia, che ha riscaldato il cuore del pubblico con le sue canzoni struggenti. E non poteva mancare l’ex portiere Gianluigi Buffon, provato per l’occasione come “ballerino per una notte“.Alcune fonti annunciano l’assenza in giuria di Guillermo Mariotto, storica figura del programma.

Pare, infatti, sia stato prevenuto da un infortunio al ginocchio ma la giuria, composta da Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino, ha, comunque, svolto il suo ruolo con estrema professionalità, valutando attentamente le esibizioni delle sei coppie finaliste.Lo show di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice è stato accolto con entusiasmo dal pubblico sia in studio che da casa. Bianca Guaccero dimostra, se mai ce ne fosse bisogno, la sua grandissima versatilità e impegno nel portare avanti una sfida come Ballando con le Stelle, mostrando un lato fino a quel momento nascosto della sua personalità. Giovanni Pernice, ballerino di fama internazionale con laurea in giurisprudenza conseguita in Inghilterra, ha saputo infine sfruttare in modo eccellente le capacità della sua partner.La classifica finale dell’edizione 2024 di Ballando con le Stelle è la seguente:

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca Federica Nargi e Luca Favilla Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli Tommaso Marini e Sophia Berto

Al di là della classifica, che a dire il vero vuole dire molto poco in un programma come Ballando con le stelle dove prevale lo spettacolo, l’edizione di quest’anno è stata caratterizzata da una serie di eventi spettacolari, ma non solo. La scelta di Milly Carlucci di sostituire Guillermo Mariotto con Raymond E. Grant a far parte della giuria nella puntata finale ha lasciato molti spettatori perplessi e ha scatenato numerose polemiche fra gli estimatori del programma. Secondo indiscrezioni raccolte dagli addetti del settore è stato un infortunio al ginocchio che ha impedito a Guillermo Mariotto di presentarsi in tv.

Ma quello che conta davvero è che anche quest’anno Ballando con le stelle chiude con successo la dodicesima edizione e alimenta il desiderio di tutti gli appassionati che sperano che, grazie Flavia Vento o a talune esternazioni del giudizio finale di Paolo Bonolis, anche la dodicesima transiterà indenne l’esame. La conduzione di Milly Carlucci con Paolo Belli e la sua Big Band, come sempre impeccabile, ha finalmente garantito un ritmo davvero pressing e ineccepibile a tutte le dodici settimane. Con la chiusura di questa edizione, l’appuntamento agli appassionati ricade su quello di presentare in futuro nuove celebrità spedite verso la prova di ballo sulla pista da ballo più frequentata d’Italia, e quella di regalare al pubblico settimanalmente emozioni, spettacoli e momenti indimenticabili.