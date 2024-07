Chiara Ferragni e Fedez in contrasto al telefono durante il suo ricovero”, intanto lei è assente dai social

La separazione tra Chiara Ferragni e Fedez continua a generare discussioni, con la chiusura del loro rapporto che si dimostra tutt’altro che serena. Recentemente, tra i due ci sarebbe stato un acceso confronto telefonico proprio mentre il rapper era ricoverato in ospedale, episodio confermato dalla pubblicazione e successiva cancellazione di una storia su Instagram, chiaramente indirizzata all’influencer.





Il litigio tra Fedez e Chiara Ferragni

Secondo fonti vicine alla coppia, la lite sarebbe avvenuta telefonicamente e avrebbe raggiunto toni molto elevati. Fedez avrebbe criticato Chiara per non essersi recata in ospedale durante il suo ricovero per un’emorragia interna. Diversi testimoni avrebbero assistito alla discussione. A confermare il disaccordo, il rapper aveva pubblicato su Instagram una storia, poi rimossa, in cui si leggeva: “Fa bene avere vicino persone che per dimostrarti amore non sentono il bisogno di farsi un bel TikTok mentre sei su un letto d’ospedale.”

Chiara Ferragni assente dai social

Da alcuni giorni, Chiara Ferragni è scomparsa dai social media. L’ultimo suo post risale a cinque giorni fa, e il motivo di questo silenzio rimane sconosciuto. Dopo l’intervento per fermare l’emorragia, Fedez è tornato a casa dai loro figli, Leone e Vittoria. Non si sa se anche Chiara fosse presente. Intanto, il rapper ha condiviso alcune foto di una breve vacanza sul Lago di Como con i bambini, accompagnate dalla frase “Il tempo lenisce”.

Il rapporto tra Fedez e Ferragni è ora estremamente delicato e soggetto a continue speculazioni da parte di fan e media. Nonostante il loro intento principale sia proteggere i figli, le loro vicende personali finiscono inevitabilmente sotto i riflettori delle cronache rosa. I dettagli emergenti continuano a mantenere alta l’attenzione su di loro, rivelando retroscena che gettano luce sulle dinamiche della loro relazione.