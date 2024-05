Chiara Ferragni in visita al museo con l’accessorio del momento: i calzini col merletto sono un must estivo

Chiara Ferragni ha trascorso un fine settimana a Madrid con i figli Leone e Vittoria, facendo visita all’amica Alice Campello e al marito Alvaro Morata. Durante la vacanza, l’influencer non ha mancato di sfoggiare look ricercati, sempre in linea con le tendenze di stagione. Tornata a Milano, ha trascorso una mattinata alla GAM, la Galleria d’Arte Moderna di Milano, insieme all’amica Veronica Ferraro. Le tradizionali foto per immortalare l’outfit del giorno, scattate sia a casa che nel cortile del museo milanese, hanno scatenato l’ironia dei social, individuando un’ipotetica frecciatina a Fedez lanciata da Ferragni.





Durante queste giornate primaverili, Chiara Ferragni ha sfoggiato un look preppy. L’influencer ha indossato un blazer oversize con una t-shirt black and white cropped. Questo outfit dall’ispirazione collegiale è stato completato da una mini gonna denim con tasche firmata The Attico, venduta sui principali siti di e-commerce a 530 euro. Gli accessori che completano il look sono super preppy: il mocassino Gucci con il classico morsetto caratteristico della Maison in pelle nera lucida e suola a carrarmato in gomma si abbina al calzino bianco.

Ferragni ha posato accanto al busto di Napoleone, scatenando ulteriori speculazioni sulla presunta frecciatina all’ex marito. Amato o detestato, il calzino bianco è senza dubbio uno dei must have degli ultimi anni, almeno dalla primavera 2022. Il calzino bianco si indossa sulle passerelle, da Miu Miu a GCDS, e si sfoggia insieme al mocassino, per quello che è un grande cult degli abbinamenti primaverili: la stessa Chiara Ferragni combina spesso questi due elementi come aveva fatto anche in California per il suo compleanno. In queste mezze stagioni, o presunte tali, il calzino si indossa anche con il sandalo-sabot, anche abbinati a un paio di jeans o un vestito midi.

L’accessorio must è il cappello da baseball, che ha guadagnato popolarità e si prevede sarà una delle tendenze principali per la Primavera/Estate 2024. Questo accessorio versatile può essere abbinato a vari stili, rendendolo un elemento essenziale nel guardaroba di ogni fashionista.

Chiara Ferragni continua a essere un’icona di stile e tendenze, influenzando non solo i suoi milioni di follower ma anche l’intero mondo della moda. Che si tratti di un weekend in una capitale europea o di una visita culturale in un museo milanese, l’influencer sa sempre come catturare l’attenzione e dettare legge in fatto di stile.