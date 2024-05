Stefano De Martino: “Non sarei in grado di condurre Sanremo. Belen Rodriguez? Ci stiamo allontanando gradualmente”

Stefano De Martino, intervistato da Il Messaggero, ha discusso delle voci che lo vedono come possibile conduttore del prossimo Festival di Sanremo. “Sono ancora molto giovane e ho troppa poca esperienza”, ha dichiarato. Riguardo al suo rapporto con Belen Rodriguez, ha detto: “Siamo in zoom out (in lento allontanamento, ndr). Il dramma di oggi è la farsa di domani”.





Stefano De Martino, in un’intervista a Il Messaggero, ha risposto alle voci che lo vedono vicino alla conduzione del prossimo Festival di Sanremo, previsto per il 2025. Lo showman, attualmente impegnato a teatro con il suo spettacolo “Meglio stasera”, tornerà in televisione dal 1 aprile con “Stasera tutto è possibile”: “La mia sesta edizione. Amadeus ne ha condotte quattro. Almeno in questo, sono a buon punto”.

La risposta sulla conduzione di Sanremo 2025

Stefano De Martino si è definito “ancora molto giovane” e con “troppa poca esperienza” per salire sul palco del Festival di Sanremo in qualità di conduttore. A Il Messaggero, lo showman non ha escluso la possibilità di accettare un’eventuale proposta, qualora arrivasse.

“Ogni anno, guardando i Sanremo degli altri, mi vengono idee. Ma sono ancora molto giovane e ho troppa poca esperienza. Non potrei dirigere quella macchina. Aspetto di avere qualche capello bianco. Se squilla, rispondo cordialmente e ne sarei felice. Fino a due anni fa chi l’avrebbe mai detto che sarei stato anche solo in lizza? Sanremo è la laurea, la facoltà è la televisione: sono nel corso giusto, ma mi manca qualche esame per farcela.”

De Martino ha anche espresso le sue preferenze su chi potrebbe intrattenere il pubblico dell’Ariston dopo Amadeus: “Mi piacerebbe, questioni aziendali a parte, Bonolis. Ma il mio festival 2025 del cuore è condotto da due donne: Laura Pausini e Paola Cortellesi. Sarebbe perfetto per quest’epoca”.

Il rapporto con Belen Rodriguez

Nel corso dell’intervista, De Martino ha anche toccato il tema del suo rapporto con Belen Rodriguez. “Siamo in zoom out (in lento allontanamento, ndr). Il dramma di oggi è la farsa di domani”. La coppia, che ha attirato l’attenzione dei media per anni, sembra ora vivere un periodo di distacco.

In conclusione, Stefano De Martino continua a costruire la sua carriera nel mondo dello spettacolo, tra teatro e televisione, mantenendo sempre un occhio puntato verso il futuro e le opportunità che potrebbero arrivare, come quella di condurre il Festival di Sanremo.