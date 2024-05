Un papà fuori dagli schemi ha affermato sui social che bacerà suo figlio sulle labbra finché potrà: “Non mi importa dell’opinione altrui”

Tom, un padre dello Yorkshire, risponde fermamente ai commenti negativi riguardo al suo bacio sulle labbra al figlio, sostenendo l’importanza dell’amore paterno.





Tom, un padre dello Yorkshire, ha recentemente scatenato un acceso dibattito sui social media dopo aver condiviso un breve video in cui bacia il figlio di cinque anni, Roman, sulle labbra. Il gesto, che per molti è una semplice dimostrazione di affetto, ha suscitato reazioni contrastanti tra gli utenti, alcuni dei quali hanno criticato Tom per il potenziale impatto che potrebbe avere sul bambino.

Il video in questione mostra Tom e Roman mentre discutono del colore dei loro occhi, un momento tenero che Tom ha voluto condividere con i suoi follower. Tuttavia, alcuni commentatori hanno espresso preoccupazioni, sostenendo che baciare un bambino sulle labbra potrebbe confonderlo o addirittura aumentare il rischio di carie. “Siete belli entrambi, ma non baciarlo sulle labbra”, ha scritto un utente.

Tom non si è lasciato scoraggiare dalle critiche e ha risposto con fermezza: “Continuerò a baciare mio figlio sulle labbra. Grazie”. In un video successivo, il padre ha ribadito la sua posizione, sottolineando che continuerà a mostrare affetto verso Roman finché il bambino si sentirà a suo agio. “Bacerò mio figlio, il mio bambino di cinque anni, sulle labbra per tutto il tempo che riterrò opportuno e finché me lo permetterà”, ha dichiarato Tom. “Perché lo amo teneramente, ed è il mio migliore amico, e un giorno non vorrà più che io lo faccia, e probabilmente non vorrà più avere molto a che fare con me. Quindi per il momento continuerò come sono”.

La posizione di Tom ha trovato anche sostenitori tra i suoi follower, che hanno difeso il suo diritto di esprimere affetto verso il figlio nel modo che ritiene più appropriato. “Non mi interessa ciò che dice la gente”, ha concluso Tom, ribadendo la sua intenzione di non lasciarsi influenzare dai commenti negativi.

L’episodio solleva una questione più ampia su come la società percepisce le dimostrazioni di affetto tra genitori e figli. Mentre alcuni vedono il bacio sulle labbra come un gesto naturale e amorevole, altri lo considerano inappropriato. Questo dibattito riflette le diverse sensibilità culturali e personali riguardo alle manifestazioni di affetto in pubblico.

In definitiva, la storia di Tom e Roman evidenzia l’importanza di rispettare le scelte individuali delle famiglie quando si tratta di esprimere amore e affetto. Ogni famiglia ha il diritto di decidere come mostrare il proprio amore senza dover subire giudizi o critiche esterne.