Come finisce Il Ragazzo che Diventerà Re? Spiegazione del Finale del Film Fantasy

Il Ragazzo che Diventerà Re è un film del 2019 dalle radici britanniche, diretto da Joe Cornish. Il cast è composto principalmente da giovani attori, supportati da figure illustri come Patrick Stewart e Rebecca Ferguson, che interpretano rispettivamente Merlino e Morgana. Questo film fantasy è rivolto a un pubblico giovane ma presenta una epicità tale da catturare l’interesse di spettatori di tutte le età. In seguito, vediamo una spiegazione dettagliata del finale che svela i passaggi più salienti della pellicola.





Come Finisce Il Ragazzo che Diventerà Re?

Nel climax del film, Alex, il protagonista, e il suo gruppo di amici si preparano per una battaglia finale. Utilizzando un libro di fiabe, riescono a entrare negli Inferi. Qui, Alex affronta Morgana, che ha assunto la forma di un drago sputafuoco. Anche se Alex riesce a indebolirla temporaneamente, comprende presto che non è ancora sconfitta. Dopo l’incontro, il gruppo fa ritorno nel mondo reale, dove Alex riconsegna la spada di Excalibur alla Signora del Lago e ha un confronto emotivo con sua madre, evitando di rivelarle la verità su suo padre. Tuttavia, durante un’eclissi solare, Merlino informa Alex che Morgana è ancora viva ma ferita gravemente.

Il Codice dei Cavalieri e la Battaglia Finale

In un atto di disperazione, Alex infrange il codice dei cavalieri mentendo a sua madre. Successivamente, evade il suo errore invocando la Signora del Lago nella vasca di casa, recuperando Excalibur. Nel frattempo, Merlino utilizza la sua magia per incantare tutta la scuola, coinvolgendo insegnanti e studenti in una battaglia contro Morgana. Durante lo scontro, Morgana viene sconfitta da Merlino, mentre Alex riesce a decapitarla, eliminando definitivamente la perfida strega e i suoi demoni dal mondo reale. Il giovane protagonista, affiancato dai suoi amici, è quindi incoraggiato da Merlino a diventare un leader, restituisce simbolicamente la spada alla Signora del Lago e ottiene una nuova e profonda consapevolezza.

Spiegazione del Finale de Il Ragazzo che Diventerà Re

Nelle battute finali del film, Alex sperimenta una crescita personale significativa. Attraverso la sua battaglia contro Morgana e gli Inferi, riesce a superare le sue insicurezze, emergendo come un leader coraggioso e responsabile. Unisce tutta la scuola contro l’avversario comune, evidenziando l’importanza della collaborazione e dell’unità. Questo viaggio di Alex rappresenta il classico passaggio dall’infanzia all’età adulta, dove accettare le responsabilità e affrontare le paure diventa fondamentale per la crescita personale.

Il film sottolinea valori eterni come coraggio, onore e giustizia, che sono al centro del mito di Re Artù e rilevanti in ogni epoca. Alla fine, torna tutto alla normalità, ma Alex e i suoi compagni vedono il mondo con una nuova, più matura prospettiva.

L’articolo Il Ragazzo che Diventerà Re: come finisce? La spiegazione del finale del film fantasy è stato pubblicato da Quart4 Parete, un portale dedicato alle recensioni e spiegazioni di film.