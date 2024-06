Come finisce La strana signora della porta accanto: trama e spiegazione finale

“La strana signora della porta accanto”, thriller psicologico diretto da Gordon Yang e uscito nel 2021, vede protagonista Helen, un’anziana con problemi mentali, ossessionata dall’idea di rimpiazzare sua figlia morta. La trama si sviluppa attorno a una coppia in attesa di un bambino che si trasferisce accanto alla sua casa.





Trama e sviluppi

Il film inizia con Helen che inganna una donna incinta, Kelly, fingendo di essere suo marito. Kelly muore tragicamente in un incidente d’auto. In seguito alla scoperta della morte di Kelly, Helen attacca la polizia con un coltello e viene ricoverata in un ospedale psichiatrico. Dopo alcuni mesi, viene rilasciata e la sua assistente sociale, Grace, visita la sua casa ma non informa i nuovi vicini, Sarah e Kyle, dei problemi mentali di Helen. Quest’ultima comincia subito a ossessionarsi con la coppia, che aspetta un bambino.

Un passato tragico

Grace scopre che la figlia di Helen si è suicidata e che Helen ha cercato di sostituirla in passato. Quando Grace cerca di convincere Helen a farsi aiutare, Helen la uccide e la seppellisce nella neve, lasciando indizi compromettenti. Nel frattempo, Helen si inserisce sempre più nella vita di Sarah, soprattutto quando Kyle è via. L’arrivo di Jen, la migliore amica di Sarah, provoca la gelosia di Helen. Kyle e sua madre Judith tornano a casa, e Judith avverte Sarah di mantenere le distanze da Helen.

La spirale di violenza

Helen, desiderosa di vivere con Sarah e il bambino, diventa sempre più pericolosa. Judith, scoprendo la verità sulla salute mentale di Helen grazie al collega di Grace, Dave, affronta Helen e viene uccisa. Sarah e Kyle non si rendono conto subito della scomparsa di Judith, mentre Helen manipola l’ex fidanzata di Kyle, Angela, per far credere a Sarah di essere stata tradita. Sconvolta, Sarah accetta l’invito di Helen a ritirarsi nella sua casa di campagna, lasciando una lettera di addio a Kyle.

Il climax finale

Jennifer, sospettando che qualcosa non va, inizia a cercare Sarah. Nel frattempo, Sarah si sveglia confusa nella casa di Helen e scopre una stanza per bambini, capendo la follia della situazione. Kyle, trovata la lettera di addio, scopre da Angela che Helen è pericolosa e, con l’aiuto di Dave, si dirige verso la casa nella foresta. Jennifer trova i corpi sepolti da Helen e informa Kyle. Quando Kyle arriva, Helen lo affronta con una pistola.

Kyle riesce a entrare in casa e liberare Sarah, confermando la follia di Helen. Alla fine, Helen realizza l’orrore delle sue azioni. Il film si conclude con Sarah e Kyle che, dopo essere sfuggiti alla minaccia, accolgono la loro bambina, che chiamano Judith in onore della madre di Kyle.

Un finale teso e drammatico

“La strana signora della porta accanto” offre un climax avvincente e un epilogo che sottolinea il trionfo dell’amore e della famiglia contro la follia e l’ossessione.