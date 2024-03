Come finisce L’Uomo sul Treno The Commuter: trama e finale spiegazione del film

Questa sera, sul piccolo schermo, fa il suo ritorno “L’Uomo sul Treno – The Commuter”, pellicola del 2018 diretta da Jaume Collet-Serra. Si tratta di un thriller ad alta tensione, che pone una domanda fondamentale: sareste disposti a compiere un’azione apparentemente banale, con conseguenze imprevedibili, in cambio di una ricca ricompensa? In questo contesto si muove Liam Neeson, attore simbolo del genere action thriller, affiancato dall’attrice Vera Farmiga, nota per i suoi ruoli in “The Conjuring” e “Bates Motel”. Come finisce L’Uomo sul Treno The Commuter. La trama, il finale e la spiegazione del film.





Disvelando il Finale di “L’Uomo sul Treno – The Commuter”: Trama e Svolgimento

Il protagonista della vicenda è Michael MacCauley, un uomo d’affari alle prese con problemi finanziari. Abituato a viaggiare quotidianamente sullo stesso treno di pendolari, crede di conoscere tutti i passeggeri. Tuttavia, un giorno, una donna di nome Joann, che si presenta come psicologa, lo coinvolge in un gioco che, da innocuo, si trasforma in un incubo, mettendo a rischio la sua vita e quella degli altri viaggiatori.

La Risoluzione di “L’Uomo sul Treno – The Commuter”: Il 2018 Rivela Liam Neeson

In un colpo di scena, Michael si rende conto di aver identificato erroneamente la persona di cui è alla ricerca. Scopre che la vera “Brooker” è Sofia, seduta accanto a lui: testimone di un omicidio con prove compromettenti contro importanti figure di New York. Inseguiti da poliziotti corrotti, Sofia chiede protezione all’FBI. Nonostante le pressioni, Michael rifiuta di cedere alle richieste di Joanna di eliminare Sofia, anche a costo della vita della sua famiglia. Joanna, allora, tenta di far deragliare il treno con degli esplosivi.

Il Finale di “L’Uomo sul Treno – The Commuter”: Spiegazione Dettagliata

Michael, con un atto eroico, riesce a salvare i passeggeri staccando l’ultima carrozza proprio mentre il treno affronta una curva pericolosa, causando però la morte di un capotreno, Sam. La polizia e la SWAT intervengono rapidamente, pronti ad arrestare Michael per terrorismo e sequestro. In una svolta inaspettata, Murphy, uno dei poliziotti, si rivela essere uno dei corrotti e, in un malinteso fatale, viene scambiato per Michael e ucciso. Tempo dopo, Joanna si ritrova su un treno, faccia a faccia con Michael, che, indossando nuovamente il distintivo da detective, la arresta, ponendo fine al suo regno di terrore.

In “L’Uomo sul Treno – The Commuter”, il viaggio quotidiano si trasforma in un’avventura mozzafiato, dove coraggio, astuzia e sacrificio si intrecciano in una narrazione che tiene gli spettatori incollati allo schermo fino all’ultimo, inaspettato, epilogo.

L’Uomo sul Treno – The Commuter: Attori e Location

Attori:

Liam Neeson: Michael McCauley

Michael McCauley Vera Farmiga: Joanna McCauley

Joanna McCauley Patrick Wilson: Alex Murphy

Alex Murphy Sam Neill: Capitano Hawthorne

Capitano Hawthorne Elizabeth McGovern: Karen McCauley

Karen McCauley Jonathan Banks: Walt

Walt Florence Pugh: Gwen

Gwen Dean-Charles Chapman: Danny McCauley

Danny McCauley Killian Scott: Tony

Tony Andy Nyman: The Salesman

Location:

Pinewood Studios: I set del film, tra cui l’interno del treno e la stazione ferroviaria, sono stati costruiti presso i famosi Pinewood Studios inglesi.

I set del film, tra cui l’interno del treno e la stazione ferroviaria, sono stati costruiti presso i famosi Pinewood Studios inglesi. Longcross, Surrey: Alcune location esterne, come la casa di Michael e Joanna, sono state girate a Longcross, nel Surrey, in Inghilterra.

Alcune location esterne, come la casa di Michael e Joanna, sono state girate a Longcross, nel Surrey, in Inghilterra. Grand Central Station: La stazione ferroviaria di Grand Central a New York City è stata utilizzata per alcune scene esterne.

Curiosità: