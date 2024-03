Uccide la moglie davanti alla figlia di 5 anni a Roma, al culmine di una lite: femminicidio

Nella quieta cornice di Quadraro, Roma, si è consumata una tragedia familiare che ha scosso la comunità nella serata di sabato 16 marzo, intorno alle 22:30. In un appartamento situato in via Livilla, un uomo trentaseienne ha commesso un atto terribile: ha accoltellato la moglie, una donna di trentasette anni di nazionalità cinese, ferendola mortalmente al torace. Quest’atroce gesto si è svolto di fronte agli occhi innocenti della loro figlia di soli cinque anni, lasciando un’impronta indelebile nella comunità.





Intervento Rapido e Arresto Immediato

Le forze dell’ordine sono state prontamente allertate attraverso una chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, attivando così una rapida operazione di ricerca. Gli agenti della Squadra Mobile della Polizia di Stato hanno agito con tempestività e determinazione, localizzando e arrestando l’uomo poco dopo l’incidente, nella vicina via dei Consoli. Questo intervento fulmineo ha portato il colpevole di fronte alla giustizia, evidenziando l’efficacia e la rapidità dell’azione delle autorità.

Conseguenze e Provvedimenti Successivi

Nonostante i soccorsi tempestivi, per la donna non c’è stato scampo; la sua vita è stata spezzata da un atto di estrema violenza. La bambina, testimone dell’omicidio, è stata affidata agli assistenti sociali in attesa di trovare una sistemazione familiare adeguata. La comunità rimane sconvolta da questa terribile vicenda, mentre si attendono ulteriori sviluppi nelle indagini e nei provvedimenti giudiziari.