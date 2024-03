Dove è stato girato Purché finisca bene una scomoda eredità film tv di Rai 1

La trama si snoda attorno alle figure di Mariella e Domenico, i genitori le cui vite si spezzano in un incidente, lasciando alle figlie non solo una casa ma anche un groviglio di emozioni e segreti da svelare. Mentre Diana eccelle nella medicina con un approccio rigoroso alla vita, Gaia danza al ritmo di una libertà estrema. Il loro incontro forzato sotto lo stesso tetto avvia un viaggio di scoperta reciproca, complicato dall’arrivo di Max, un affascinante sub di cui Gaia si innamora.

Curiosità: L’isola di San Pietro non è soltanto una location cinematografica, ma un luogo ricco di storia e cultura, famoso per la sua pesca del tonno e le spettacolari regate di vela latina. Giorgio Mameli, noto per il suo contributo alla cultura sarda, e suo padre Goffredo, sono figure emblematiche che incarnano lo spirito resiliente e innovativo dell’isola.

Il cast si arricchisce con Cristiano Caccamo, nei panni di Max, Cesare Bocci, Mariangela D’Abbraccio e Roberto Alpi, tessendo una trama di relazioni complesse e affascinanti che tengono lo spettatore incollato allo schermo.

Domande e Risposte