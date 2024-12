Come finisce Nuovo Cinema Paradiso: trama, cast e spiegazione finale

Nuovo Cinema Paradiso è un film del 1988 diretto da Giuseppe Tornatore. Racconta la storia di Salvatore Di Vita, un regista di successo che viene al funerale del suo mentore Alfredo, l’ex-proiezionista del cinema nel suo villaggio in Sicilia. Film. Trama. La storia principale ripercorre infanzia e giovinezza di Salvatore attraverso i suoi ricordi:





Salvo ha 8 anni, ma lui chiama se stesso Totò, sognando la vita in letteratura. Il paese la vita scorre con tristezza: ancora non si leva le vestigia del dopoguerra. Il paese caduto è stato restaurato con fatica, ma con infinito amore e pazienza del tintore che decide di costruire un altro Cinema Paradiso. Totò incontra un nuovo amico: per caso, ovviamente, ma nell’amore per il cinema – per tutta una vita. Alfredo è il vecchio proiezionista del cinema parlato, ma vedendo l’interesse del ragazzo per il lavoro, brucia, e Totò diventa il suo assistente. Durante queste serate del proiezionista gli spettatori come una collana – momenti felici della vita del bambino.

Totò viene adulto e trova il primo amore – Elena. La ragazza è cattolica, ma la sua famiglia lo proibisce l’amicizia con un cristiano. Questa è una trama quasi drammatica dello spettacolo. Alfredo convince il ragazzo a lasciare il paese e a sognare: “La vita qui è per le persone senza scrupoli”. Salvador di ritorno in Sicilia.

Il cast contiene gli attori principali:

Philippe Noiret è Alfredo il proiezionista

Salvatore Cascio è Salvatore Totò di bambino

Marco Leonardi è Salvatore adolescente

Jacques Perrin è Salvatore adulto

Agnese Nano è Elena adolescente

Pupella Maggio è la madre di Salvatore Maria.

Finale. Il protagonista assiste al funerale del suo amico, vede il funzionario che la sua madre non era di accettare, lì vuole smantellare la sala. Su La scena, qual è stato il cuore dell’arte cinematografica “la grande cucina”. Salvatore Alfredo e non il solito regalo ereditario – una scatola di dadi. [[Film#Come finisce|Come finisce]]? La visione del filmato lo rinoverà e farà capire i veri valori regalati da Alfredo!