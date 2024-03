Come finisce The Accountant: trama e finale spiegazione del film con Ben Affleck

Il film The Accountant, uscito nel 2016 e diretto da Gavin O’Connor, vanta la presenza di attori del calibro di Ben Affleck e Anna Kendrick. Si snoda attraverso le vicende di Christian Wolff, un genio matematico dalla doppia vita: di giorno un riservato commercialista, di notte un contabile per organizzazioni criminali. La trama prende una svolta inaspettata quando, indagando su delle discrepanze nei conti di una società di robotica, Christian si imbatte in una realtà molto più oscura e complessa di semplici irregolarità finanziarie. Come finisce The Accountant. La trama, il finale e la spiegazione del film.





The Accountant trama completa

Il protagonista, Christian Wolff, opera sotto la copertura di un modesto ufficio contabile, la ZZZ Accounting, situato a Plainfield, Illinois. Questo però non è che un velo per celare le sue vere attività: Christian è infatti l’esperto contabile di fiducia di numerosi gruppi criminali. Le sue comunicazioni con il mondo del crimine avvengono tramite una misteriosa entità conosciuta come “la Voce”, che gli fornisce istruzioni via telefono. Sin da piccolo, Christian è stato diagnosticato con la sindrome di Asperger e gli era stata offerta la possibilità di crescere all’Harbor Neuroscience Institute in New Hampshire. Qui aveva stretto un profondo legame con Justine, la figlia muta del direttore dell’istituto. Tuttavia, suo padre, un militare convinto dell’importanza di preparare il figlio alle durezze della vita, rifiutò questa opportunità.

Come finisce The Accountant film con Ben Affleck

La narrazione si approfondisce rivelando che, a seguito dell’abbandono da parte della madre, Christian e suo fratello minore, Braxton, sono stati allevati dal padre. Quest’ultimo li ha iniziati alle arti marziali e a varie tecniche di combattimento, preparandoli a fronteggiare le sfide più ardue. Nel presente, Christian si trova nel mirino di Raymond King, il capo della divisione dei crimini finanziari del Dipartimento del Tesoro, che lo identifica con l’alias “il Contabile”. Il climax del film si raggiunge quando Christian si trova faccia a faccia con Lamar Blackburn, mente dietro la frode nella società Living Robotics, e con suo fratello Braxton, ormai diventato un temuto sicario noto come “l’Assassino”. In una svolta emotiva, i due fratelli trovano un momento di riconciliazione, mentre Lamar trova la sua fine. Marybeth Medina succede a Raymond King, diventando il nuovo punto di contatto tra il Dipartimento del Tesoro e “La Voce”.

The Accountant finale spiegazione del film

Nel finale di The Accountant, si svela che “la Voce”, la guida di Christian Wolff per tutta la durata del film, è in realtà Justine, la donna con cui aveva creato un legame speciale durante la sua permanenza all’Harbor Neuroscience Institute. Questa rivelazione fornisce una nuova prospettiva sull’intera storia, mettendo in luce come Justine sia stata la vera architetta dietro le mosse di Christian e Raymond. Il film chiude con un potente messaggio: un eroe può emergere da qualsiasi contesto, persino da situazioni o persone che la società tende a marginalizzare o sottovalutare.