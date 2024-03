Lolita Lobosco Terrarossa cast episodio 3 stagione 3, chi sono attori terza puntata

Le Indagini di Lolita Lobosco: Terrarossa è il titolo del terzo appassionante episodio della terza stagione della celebre serie televisiva che vede come protagonista Luisa Ranieri, nei panni del carismatico vicequestore Lolita Lobosco. Ambientata nella pittoresca Bari, questa serie, ispirata alle opere letterarie di Gabriella Genisi, continua a catturare l’attenzione degli spettatori con la sua intrigante miscela di mistero, dramma familiare e tematiche sociali. Diretta con maestria da Renato De Maria, la terza stagione mantiene alto il livello di suspense e intrattenimento, confermando il successo delle stagioni precedenti. Il tanto atteso episodio Terrarossa è programmato per la messa in onda su Rai 1 il 18 marzo 2024, promettendo di tenere gli spettatori incollati allo schermo.A seguire, la trama, il cast e gli attori principali e secondari della terza puntata di Lolita Lobosco 3.





Lolita Lobosco Terrarossa trama episodio 3 stagione 3

Nel cuore dell’episodio Terrarossa, Lolita Lobosco si trova di fronte a un caso complesso che sfida la sua intuizione e le sue abilità investigative. Il presunto suicidio di un’imprenditrice agricola solleva immediatamente i sospetti di Lolita, che si convince dell’esistenza di un oscuro retroscena. Mentre si addentra nelle indagini, Lolita deve anche navigare le turbolente acque delle dinamiche familiari e personali. Lello è alle prese con le sfide della paternità dei suoi gemelli, e Trifone cerca disperatamente il perdono di Nunzia, aggiungendo ulteriori strati di complessità alla trama. Per Lolita, i tormenti sono lontani dall’essere conclusi, delineando un episodio ricco di tensione emotiva e colpi di scena.

Lolita Lobosco Terrarossa cast episodio 3 stagione 3, attori principali

La forza della serie risiede non solo nella trama avvincente ma anche nel talento eccezionale del suo cast. Luisa Ranieri, nei panni di Lolita Lobosco, continua a offrire una performance intensa e sfaccettata. Accanto a lei, troviamo Daniele Pecci nel ruolo di Leon, l’interesse amoroso di Lolita, e Lunetta Savino, che interpreta Nunzia, offrendo momenti di grande drammaticità. Il cast è arricchito da figure come Giovanni Ludeno, Jacopo Cullin, Bianca Nappi, Giulia Fiume, Francesco De Vito, Corrado Nuzzo e Aldo Ottobrino, ciascuno portando al personaggio una profondità unica che contribuisce alla ricchezza narrativa dell’episodio. Completano il quadro Camilla Diana, Claudia Lerro, Donata Frisini, Maurizio Donadoni, Vincenzo De Michele, Gian Piero Rotoli, Giovanni Trombetta, Nunzia Schiano, Mario Sgueglia, Susy Del Giudice, Ninni Bruschetta, Sofia Fagnano, Nicola Di Feo, Nicoletta Di Bisceglie e Marco Chiricallo, ciascuno contribuendo a tessere la complessa rete di relazioni e conflitti che caratterizzano la serie.

Lolita Lobosco Terrarossa cast episodio 3 stagione 3, altri attori terza puntata

Oltre ai personaggi principali, il terzo episodio di Lolita Lobosco 3 vanta un cast secondario di talento che include Francesco Meoni, Sofia Fagnano, Antonio Fioretti, Silvia Rossi, Piergiorgio Filippi, Vissia Iervolino, Antonio Romano, Danilo Fioretti, Elisabetta Serafini, Francesca Cito, Emanuele Zollino, Andrea Romano, Marilisa Protomastro, Desiree Fedeli, Anna Cianca, Rossella Leone, Christian Di Filippo, Balkissa Maiga, Donato Paternoster, Giovanni Maria Buzzatti, Umberto Sardella, Pierfrancesco Scannavino, Nicola Ratano, Mirko Marcelli, Gaetano Marsico, Carlo Cianciotta, Vito Lopriore, Antonino Alferi, Annabella Ghebreleule, Annalisa Meledandri, Pape Abdou Aziz Fall, Cloe Cornacchia, Filippo Cornacchia, arricchendo ulteriormente la narrazione con le loro interpretazioni.

Con una miscela irresistibile di mistero, emozione e dinamiche interpersonali complesse, Le Indagini di Lolita Lobosco: Terrarossa si preannuncia come un capitolo imperdibile della saga televisiva, promettendo di lasciare un segno indelebile nel cuore degli spettatori e di mantenere salda la propria posizione come uno dei titoli più amati e seguiti del panorama televisivo italiano.