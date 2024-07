Contromano con la smart in superstrada per 10km: aveva tasso alcolico 4 volte il limite

Protagonista di questa pericolosa vicenda è un uomo di 32 anni che, alla guida di una piccola Smart, ha percorso ben 10 km in autostrada contromano prima di essere fermato dalla polizia stradale. L’episodio è avvenuto sull’autostrada A23, tra i caselli di Udine Nord e Udine Sud, mettendo a rischio la sicurezza di tutti gli automobilisti in transito.





Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo delle pattuglie della polizia stradale di Udine, allertate dalla centrale operativa a seguito delle preoccupate segnalazioni degli altri automobilisti, è stato possibile fermare l’uomo prima che si verificasse una tragedia. L’allarme è scattato nel weekend scorso, intorno alle 6:20 di domenica mattina, quando la Smart ha iniziato a percorrere contromano un lungo tratto autostradale.

Uomo in stato confusionale e con tasso alcolico quattro volte oltre il limite

Quando l’uomo è stato finalmente fermato all’altezza dell’area di parcheggio “Cormor Ovest”, è emerso che si trovava in stato confusionale ed è risultato positivo all’etilometro, con un tasso alcolico quattro volte superiore al limite consentito. Per lui sono scattati immediati provvedimenti, tra cui il ritiro della patente, una sanzione amministrativa fino a 8.186 euro per aver proceduto contromano, il fermo dell’auto per tre mesi e la segnalazione alla Procura della Repubblica di Udine per guida in stato di ebbrezza.

Le immagini delle telecamere autostradali hanno immortalato l’episodio

L’auto del 32enne è stata immortalata dai sensori di sicurezza e dalle telecamere autostradali, che hanno registrato i lunghi minuti durante i quali si è sfiorata la tragedia. Il veicolo ha infatti proseguito la sua corsa sulla corsia di sorpasso, sfiorando alcuni veicoli e provocando anche un piccolo incidente. Solo per un soffio non si è verificato uno scontro che sarebbe stato fatale.

Pattuglia in modalità “Safety Car” per fermare il traffico e scongiurare il peggio

Mentre venivano messe in atto le manovre per fermare la vettura contromano, la polizia stradale ha attivato una pattuglia in modalità “Safety Car” nel territorio di Treppo Grande, al fine di fermare il traffico dei veicoli e scongiurare il peggio. Grazie a questa tempestiva azione, è stato possibile evitare che l’imprudente comportamento dell’uomo alla guida della Smart si trasformasse in una tragedia.Questa vicenda rappresenta un duro monito sull’importanza di guidare in modo responsabile e nel rispetto delle norme stradali. Gli effetti dell’abuso di alcol alla guida possono avere conseguenze drammatiche, mettendo a repentaglio la sicurezza di tutti gli utenti della strada. È fondamentale che gli automobilisti comprendano i rischi e le responsabilità che si assumono quando si pongono alla guida dopo aver bevuto, al fine di scongiurare episodi simili e tutelare la propria e l’altrui incolumità.