Coppia in luna di miele alle Hawaii annega durante l’escursione in snorkeling: lei aspettava il secondo figlio

Una donna incinta e il marito sono tragicamente deceduti annegando mentre praticavano snorkeling alle Hawaii. Così si è conclusa in modo drammatico la luna di miele per i due cittadini di Snohomish, una città situata nelle vicinanze di Seattle, Washington, Ilya e Sophia Tsaruk, di 25 e 26 anni. I due lasciano un bambino di soli 18 mesi.





Si trattava del primo giorno di ferie per i neo sposi, che avevano scelto di visitare le esotiche isole statunitensi insieme ad altre due coppie, inclusi il fratello di Ilya e sua moglie. La coppia aveva deciso di trascorrere una giornata di snorkeling lungo il lato settentrionale della riserva naturale dell’Ahihi-Kinau, situata a sud-ovest dell’isola di Maui.

Intorno a mezzogiorno di sabato 14 settembre, i vigili del fuoco locali e il personale addetto alla sicurezza marittima hanno risposto alle segnalazioni di “snorkelisti in difficoltà”. È così iniziata la missione di salvataggio. I soccorritori, a bordo di una moto d’acqua, sono riusciti inizialmente a rinvenire il corpo della donna in mare, a una distanza compresa tra i 100 e i 150 metri dalla riva.

Successivamente, le ricerche si sono concentrate anche sul marito, il cui corpo è stato ritrovato sul fondale oceanico. Per entrambi è stata effettuata la rianimazione cardiopolmonare, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare: sono stati dichiarati morti sul posto. Nel frattempo, il loro bambino di soli 18 mesi si trovava dagli zii.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, i vigili del fuoco hanno dichiarato che le condizioni di navigazione nella zona erano relativamente calme in quel giorno e che, solitamente, l’area non è soggetta a mareggiate. Non è stato invece commentato se sia in corso un’indagine da parte della testata Today.com.

Il fratello di Ilya e sua moglie sono stati intervistati dal quotidiano di Honolulu KITV 4 Island. Hanno escluso come causa del decesso della donna che possa essere stata soffocata dalla maschera. Riguardo all’aspetto personale, hanno affermato che i due “stavano preparando la stanza per la ragazza in arrivo. Erano entusiasti riguardo alla vita e a ciò che questa avrebbero portato”.

Le salme rimangono attualmente alle Hawaii e dovrebbero essere seppellite il 27 settembre a Snohomish.