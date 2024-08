Cosa ha fatto Imane Khelif con le pugili che ha battuto a Parigi: l’odio è spazzato via

Imane Khelif, con la sua vittoria olimpica, ha dimostrato come sport e umanità possono prevalere su pregiudizi e polemiche, ispirando una nuova ondata di solidarietà tra le atlete.





Imane Khelif è recentemente tornata in Algeria, dove è stata celebrata come un’eroina dopo aver conquistato la medaglia d’oro nella boxe alle Olimpiadi di Parigi, nella categoria sotto i 66 kg. La vittoria della 25enne algerina è stata segnata da un percorso decisamente ricco di sfide e polemiche, che hanno evidenziato le difficoltà e le vittorie non solo sportive, ma anche personali. Khelif ha iniziato la sua avventura olimpica con un incontro che si è concluso con il ritiro della pugile italiana Angela Carini dopo solo 46 secondi, scatenando un dibattito acceso sulla sua identità sessuale, che è stato politicizzato e sfruttato strumentalmente da molti.

Dopo la polemica iniziale, Imane ha continuato la sua corsa vincente, trionfando nelle successive tre sfide con decisione unanime ai punti. Durante le due settimane di competizione, la boxeur ha dovuto affrontare un carico psicologico eccessivo, un vero e proprio bombardamento di fake news e insulti, resiliendo con determinazione e grazia. Ciò che resta della sua esperienza non è solo la bellissima medaglia d’oro, ma anche il momento toccante che ha seguito la vittoria nella finale contro la pugile cinese Yang Liu.

Imane Khelif e le altre pugili salite sul podio con lei alle Olimpiadi: tanta umanità

Un video emozionante ha immortalato la gioia delle atlete, mostrando Imane e Yang insieme alle altre due pugili che hanno conquistato la medaglia di bronzo: la thailandese Janjaem Suwannapheng e la taiwanese Chen Nien-chin. Queste quattro atlete hanno dimostrato come, nonostante la competizione, ci sia sempre spazio per la sportività e l’umanità. I momenti di festa condivisi — selfie, abbracci e sorrisi — risaltano come un esempio di amicizia e solidarietà, in netto contrasto con l’odio che ha dominato il torneo.

Va sottolineato che questo tipo di comportamento, per quanto dovrebbe essere la norma, appare in effetti straordinario, considerando le tensioni e i conflitti che hanno circondato il torneo. Anche le avversarie di Khelif, come la stessa Angela Carini, hanno subito enormi pressioni. Tuttavia, la reazione di queste atlete che hanno scelto di esibire la loro umanità piuttosto che cedere all’odio, è un potente messaggio per tutti, specialmente in un contesto così critico.

In un gesto simbolico di unità, tutte e quattro le atlete hanno successivamente disegnato un cuore con le mani, rappresentando un forte segnale di rispetto reciproco e comunità, che ha trasceso le rivalità sportive.

Un coraggio che va oltre il ring: la denuncia per cyberbullismo

Tuttavia, dietro la gioia del trionfo e della condivisione, permangono anche le scorie di questa esperienza. Imane Khelif ha deciso di sporgere denuncia contro il cyberbullismo subito, accusando di molestie informatiche aggravate diversi utenti, citando tra i nomi celebri menzionati nella sua denuncia anche personalità come J.K. Rowling, l’autrice di Harry Potter, e l’imprenditore Elon Musk.

L’avvocato di Khelif, Nabil Boudi, ha parlato della gravità degli attacchi subiti dalla pugile, legati principalmente alla sua identità di genere, e di come questi episodi di intolleranza debbano essere affrontati con serietà. La denuncia di Khelif rappresenta non solo una richiesta di giustizia personale, ma anche una battaglia contro un fenomeno dilagante, segnando un importante passo verso la consapevolezza e il rispetto dei diritti di tutte le atlete.

Imane Khelif non è stata semplicemente una campionessa sul ring, ma anche un simbolo di resilienza e determinazione. La sua storia, con tutti i suoi alti e bassi, incarna una lotta per l’inclusività e per il diritto di perseguire i propri sogni, evidenziando come attraverso il sport si possa trasmettere un messaggio potente di unità, forza e solidarietà.