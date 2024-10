Deceduta la cantante Nell Smith, aveva 17 anni: ammiratrice di Nick Cave, stava lavorando al suo primo album

Lo scorso fine settimana, abbiamo ricevuto la triste notizia della scomparsa di Nell Smith, una delle più giovani e promettenti cantautrici canadesi, che ci ha lasciato a soli 17 anni. L’annuncio è arrivato il 6 ottobre durante un concerto dei Flaming Lips a Portland, quando il loro frontman Wayne Coyne ha condiviso la notizia con il pubblico. La band aveva già collaborato con la talentuosa cantante, dopo aver legato nel 2018. Nell, all’epoca aveva solo 11 anni e insieme alla sua famiglia aveva assistito a uno spettacolo dei Flaming Lips al Sled Island Festival di Calgary. Anche se non sono ancora chiare le cause della sua morte, Wayne ha spiegato che Nell è scomparsa a causa di un incidente stradale.





Anche Simon Raymonde, il frontman dei Cocteau Twins e una figura di spicco dell’etichetta Bella Union, ha confermato la triste notizia, sottolineando che Nell, solo 17enne, era in fase di preparazione per il suo album di debutto che avrebbe dovuto uscire all’inizio del 2025 con Bella Union, realizzato a Brighton con Jack e Lily Wolter delle Penelope Isles.

Nell Smith aveva fatto il suo debutto nel 2021 con un progetto intitolato Where The Viaduct Looms, che conteneva una serie di cover di Nick Cave. Questo progetto è nato da un’inaspettata collaborazione con i Flaming Lips dal 2018. Originaria del Regno Unito, Nell si era trasferita in Canada da bambina. Dopo quel primo incontro con i Flaming Lips, ha imparato a suonare la chitarra e a scrivere le sue canzoni. Come riportato da Stereogum, Nell avrebbe dovuto lavorare insieme alla band su un progetto, ma la pandemia ha cambiato i suoi piani. Il risultato di quel periodo è stato proprio Where The Viaduct Looms, un lavoro realizzato con i Flaming Lips, accolto con entusiasmo anche da Nick Cave e Warren Ellis. Sul suo profilo Facebook, si può trovare una foto che la ritrae con l’autore di Into My Arms.

La morte di Nell non è l’unica triste notizia: anche la figlia del membro dei Flaming Lips, Steven Drodz, è scomparsa. Nell ha anche avuto l’opportunità di esibirsi durante i concerti della band, guadagnandosi spazi anche sulle reti televisive nazionali, come l’americana CBS. Nel messaggio di Simon Raymonde, l’artista esprime il suo shock e la sua devastazione per la prematura scomparsa di Nell, definendola una cara amica: è avvenuta nel weekend nella Columbia Britannica. Nel frattempo, sul profilo Instagram di Wayne Coyne, si legge un appello disperato per la figlia di Steven Drodz, di soli 16 anni, che è scomparsa e l’ultima volta è stata vista allo Space Needle sabato mattina, 5 ottobre.