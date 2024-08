Donna trovata senza vita nella propria abitazione a San Candido, è in corso la ricerca dell’autore del delitto. La Protezione Civile raccomanda: “Si prega di non uscire”

La notte scorsa, una donna è stata brutalmente uccisa a San Candido con colpi di arma da fuoco. Le autorità hanno lanciato un allerta poiché il presunto assassino sarebbe ancora nelle vicinanze. La Protezione Civile ha esortato i residenti a rimanere nelle proprie abitazioni per motivi di sicurezza.





Le forze dell’ordine sono attualmente impegnate nella caccia all’uomo dopo il tragico delitto avvenuto all’interno di un condominio nella cittadina. Secondo le indagini preliminari, l’omicidio sembra rientrare in un contesto familiare, e le informazioni sulla vittima, una giovane donna che viveva nell’appartamento, sono ancora limitate. Le autorità non escludono la possibilità che ci sia un secondo cadavere all’interno dell’abitazione, suggerendo un clima di grande tensione e incertezza.

Si apprende che l’uomo in fuga potrebbe aver utilizzato le armi appartenenti al padre, un’ex guardia forestale, per commettere il crimine. La ricostruzione dei fatti è ancora in corso, e nei pressi del luogo dell’omicidio si stanno svolgendo intense ricerche che sono iniziate fin dalle prime ore della notte. Gli inquirenti stanno interrogando i residenti e raccogliendo evidenze per definire un quadro chiaro della situazione.

In un comunicato trasmesso via radio, la Protezione Civile ha raccomandato a tutti i cittadini di non uscire dalle proprie case fino a nuovo avviso, insistendo sulla necessità di mantenere la calma e seguire le istruzioni delle autorità. La paura e l’ansia per la sicurezza dei residenti sono palpabili, specialmente in una comunità solitamente tranquilla come San Candido.

Le indagini proseguono, e le forze dell’ordine sono alla ricerca di ogni indizio utile per rintracciare il sospetto. Nel frattempo, la cittadinanza è in attesa di aggiornamenti su questo terribile episodio di violenza, che ha scosso profondamente la comunità locale. Gli sviluppi sono seguiti con attenzione, poiché la speranza è di poter riportare la certezza della sicurezza nella vita quotidiana dei cittadini.