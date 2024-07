Donna violentata mentre torna in bicicletta dalla festa di paese: arrestato l’assalitore

Un dramma si è consumato nella notte del 21 luglio a Campitello, frazione di Marcaria, dove una donna di 55 anni è stata violentata mentre tornava a casa in bicicletta. Il presunto aggressore, un ragazzo di 24 anni, è stato arrestato.





Nella tranquilla frazione di Campitello, una serata di festa si è trasformata in un incubo per una donna di 55 anni. Stava rientrando a casa in bicicletta dopo aver partecipato a una sagra di paese quando è stata seguita e aggredita da un giovane. Il 24enne l’ha spinta giù dalla bicicletta, trascinandola in una zona appartata. Qui, l’ha immobilizzata afferrandola per il collo, perpetrando una violenza sessuale.

L’arresto

Fortunatamente, durante l’aggressione, due vigilantes sono passati nelle vicinanze. La presenza delle guardie ha dato alla donna l’opportunità di divincolarsi e cercare aiuto. I vigilantes, compresa la gravità della situazione, hanno immediatamente contattato i carabinieri.

Gli agenti sono giunti prontamente sul luogo e, dopo una breve ricerca, hanno individuato il giovane nascosto dietro una siepe in un giardino di una casa vicina. Il 24enne è stato arrestato e condotto in carcere a Mantova, dove il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto.

La vittima è stata portata all’ospedale di Mantova, dove i medici hanno riscontrato lesioni compatibili con una violenza sessuale. Questo terribile episodio ha scosso la comunità locale, sollevando ancora una volta il tema della sicurezza delle donne e dell’importanza di interventi tempestivi da parte delle forze dell’ordine.

L’evento ha lasciato la comunità di Campitello sotto shock. La sagra di paese, un momento di gioia e socialità, è stata macchiata da un atto di estrema violenza. Le istituzioni locali e le forze dell’ordine hanno ribadito l’importanza di una maggiore vigilanza e supporto alle vittime di violenza.

Le autorità hanno sottolineato l’importanza di denunciare immediatamente qualsiasi atto di violenza e hanno espresso gratitudine ai vigilantes il cui intervento è stato fondamentale per la salvezza della donna. Le indagini proseguiranno per assicurare che il responsabile venga punito e per prevenire futuri episodi di violenza.

Nel frattempo, la comunità di Campitello ha espresso la propria solidarietà alla vittima, organizzando eventi di sensibilizzazione contro la violenza di genere. Questo tragico episodio ha unito la comunità nel desiderio di creare un ambiente più sicuro e protetto per tutti i suoi membri.