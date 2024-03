Dove hanno girato Se potessi dirti addio, location e ambientazione fiction con Gabriel Garko

Dove hanno girato Se potessi dirti addio, location del film

Dove hanno girato Se potessi dirti addio ? La fiction “Se Potessi Dirti Addio” ha segnato un momento significativo nella televisione italiana, con il ritorno sul piccolo schermo dei celebri Gabriel Garko e Anna Safroncik. Questa serie, un nuovo ed emozionante progetto targato Mediaset, ha visto i due attori immergersi in ruoli profondamente diversi rispetto a quelli che li hanno resi famosi, aggiungendo un ulteriore strato di complessità e fascino alle loro già notevoli carriere. La trama di “Se Potessi Dirti Addio” si avvolge attorno alle figure centrali della dottoressa Elena e di un enigmatico paziente senza nome, i cui destini si intrecciano in maniera inaspettata e profondamente significativa. È un viaggio attraverso il mistero, l’amore, e le seconde possibilità, dove nulla sembra essere lasciato al caso e dove ogni incontro può rivelarsi un tassello cruciale di un puzzle più grande.





Il 29 marzo, Canale 5 presenta in prima serata “Se potessi dirti addio”, una serie televisiva che segna il grande ritorno di Gabriel Garko alla televisione. Dopo una pausa di sei anni lontano dalle scene, l’attore torna a catturare l’attenzione del pubblico nel ruolo di Marcello De Angelis, un personaggio affascinante e misterioso, alle prese con la perdita della memoria. Accanto a lui, Anna Safroncik veste i panni di Elena Astolfi, una determinata neuropsichiatra che, oltre a dover affrontare il dolore per la perdita del marito in un tragico incidente, si trova coinvolta in un intreccio di destini con Marcello. La trama, densa di suspense e colpi di scena, si snoda attraverso la magnifica cornice di Roma, rendendo la città eterna non solo lo sfondo ma una vera e propria protagonista della storia. Dove è stato girato Se potessi dirti addio? Le location del film.

Dove hanno girato Se potessi dirti addio, ambientazione e luoghi

La produzione di “Se potessi dirti addio” ha scelto come palcoscenico per le sue vicende Roma, una città che con la sua storia millenaria e i suoi scenari unici offre il contesto ideale per una storia di passione, mistero e ricerca della verità. Le riprese, che si sono svolte tra aprile e luglio 2023, hanno avuto luogo in alcuni dei luoghi più suggestivi della capitale.

Uno dei set più affascinanti è stato il quartiere Coppedè, gioiello architettonico situato nel cuore del quartiere Trieste. Progettato dall’architetto Gino Coppedè, il complesso è un esempio unico di stile eclettico, dove elementi del Liberty si fondono con il Barocco, l’Art Déco e persino suggestioni medievali. Piazza Mincio, con le sue fontane, decorazioni e le famose “Fate”, costituisce il cuore pulsante di questo quartiere, che per la sua bellezza e originalità è stato scelto come sfondo per numerose scene della fiction.

Se potessi dirti addio location del film

Le riprese si sono poi spostate verso il litorale romano, toccando località balneari come Focene, Fregene e Fiumicino. In particolare, il borgo marittimo di Focene, con il suo litorale nord, ha offerto scenari di grande effetto, evocando atmosfere mediterranee che si contrappongono alla maestosità urbana di Roma. Queste location, con le loro spiagge dorate e le acque cristalline, hanno fatto da sfondo a momenti di svolta nella narrazione, aggiungendo una dimensione di fuga e riflessione ai tormenti dei protagonisti. Anche Fregene, conosciuta come la spiaggia dei romani, e Fiumicino, con il suo fascino discreto, hanno contribuito a creare il perfetto scenario per le vicende amorose e i misteri che avvolgono la trama.

Un Cast d’Eccezione

Oltre ai già citati Gabriel Garko e Anna Safroncik, “Se potessi dirti addio” vanta la presenza di un cast di talento, capace di dare vita ai complessi personaggi che popolano questa storia. Simona Izzo e Ricky Tognazzi, alla regia, hanno saputo guidare l’ensemble con maestria, infondendo ogni scena di una carica emotiva e di suspense che tiene gli spettatori con il fiato sospeso.

“Se potessi dirti addio” non è solo un ritorno alle scene per Gabriel Garko, ma rappresenta un’esperienza televisiva immersiva, in grado di trasportare gli spettatori in un viaggio attraverso i luoghi più suggestivi di Roma e del suo litorale, all’insegna del mistero, dell’amore e della ricerca della verità. Con una narrazione avvincente e un cast affiatato, questa serie si preannuncia come uno degli appuntamenti imperdibili della stagione televisiva su Canale 5, pronta a conquistare il cuore di milioni di spettatori.