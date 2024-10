Dramma in volo: il pilota del viaggio verso Istanbul morto all’improvviso, il secondo pilota costretto a un atterraggio d’emergenza

Un tragico evento ha colpito un volo della Turkish Airlines durante la tratta Seattle-Istanbul, costringendo l’aereo a un atterraggio di emergenza a New York. Il portavoce della compagnia, Yahya Ustun, ha confermato l’accaduto tramite il social X. Il volo TK204, partito da Seattle e diretto a Istanbul a bordo di un Airbus 350, ha subito un imprevisto durante il viaggio.





Il pilota, 59enne e dipendente della Turkish Airlines dal 2007, è purtroppo deceduto prima dell’atterraggio. Nonostante avesse superato regolarmente una visita medica lo scorso marzo, nessun problema di salute era emerso che avrebbe impedito al pilota di continuare a volare.

Dopo il triste evento, la compagnia aerea ha espresso le proprie condoglianze alla famiglia del pilota, ai suoi colleghi e a tutti i suoi cari. L’equipaggio di volo e il copilota hanno preso prontamente la decisione di effettuare un atterraggio di emergenza dopo un tentativo fallito di prestare i primi soccorsi al pilota.

La perdita del capitano ha inevitabilmente scosso l’intera compagnia e la comunità dell’aviazione. Si tratta di un evento tragico e senza precedenti che ha lasciato tutti profondamente colpiti.

L’incidente ha richiesto un rapido cambio di rotta per l’aereo, che è atterrato all’aeroporto John F. Kennedy di New York poco prima delle 6 del mattino del 9 ottobre. La Turkish Airlines si è impegnata a fornire tutto il supporto necessario alla famiglia del pilota e a onorarne la memoria.

L’evento ha sollevato interrogativi sulla salute dei piloti e sulle misure di sicurezza a bordo degli aerei. La compagnia aerea sta attualmente collaborando con le autorità competenti per indagare sull’accaduto e per garantire la massima sicurezza dei propri voli in futuro.