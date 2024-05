Drammatico incidente frontale: addio a Martina Guzzi, 25 anni

Un tragico incidente stradale ha sconvolto la serata di martedì a Catanzaro, precisamente in viale Magna Grecia. Due veicoli, una Citroen C3 e una Ford Fiesta, si sono scontrati frontalmente, causando la morte di Martina Guzzi, una giovane donna di 25 anni residente a Simeri Mare. La ragazza è deceduta durante il trasporto in ambulanza verso l’ospedale.





L’impatto, descritto come devastante, ha lasciato in gravi condizioni anche il conducente dell’altro veicolo, che è stato immediatamente trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Pugliese. Sul luogo dell’incidente sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale, le volanti della polizia e il personale sanitario. L’incidente ha causato notevoli rallentamenti del traffico sull’importante arteria stradale all’altezza del quartiere Aranceto.

In un’altra tragica serata, sempre ieri, a Patti, in provincia di Messina, un uomo di 38 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sulla Statale 113, all’altezza della frazione Valle. Il motociclista si è schiantato con la sua moto contro un’auto. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime e, nonostante il tempestivo trasporto all’ospedale di Patti e i preparativi per il trasferimento in elisoccorso a Messina, l’uomo è spirato poco prima del decollo.

Questi drammatici eventi sottolineano ancora una volta l’importanza della sicurezza stradale e la necessità di interventi mirati per prevenire ulteriori tragedie sulle nostre strade.