Giorgia Meloni e la sorella vestite uguali per il compleanno: le immagini della festa

La sorella della premier Giorgia Meloni ha organizzato una piccola festa con pochi intimi, tra cui il compagno Francesco Lollobrigida e altre figure di spicco.





Arianna Meloni ha festeggiato i suoi 49 anni in un’atmosfera raccolta e familiare. La sorella della premier Giorgia Meloni ha scelto di celebrare con una piccola festa, riservata a un gruppo ristretto di persone care. Tra i presenti, il compagno e ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, le figlie Vittoria e Rachele, la madre Anna Paratore, e il suo personal trainer Fabrizio Iacorossi accompagnato dalla moglie. Anche Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute, ha partecipato all’evento con l’incarico speciale di portare la torta di compleanno. Non sono mancate alcune amiche di Arianna, che è la responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia.

La festa si è svolta nella casa di Arianna, dove non poteva mancare la piccola Ginevra, arrivata insieme alla madre e alla collaboratrice strettissima Patrizia Scurti, accompagnate dalla scorta. Il settimanale “Chi” ha raccontato la giornata di festa, riuscendo anche a immortalare i vari presenti. Lollobrigida ha attirato l’attenzione arrivando in tenuta da ciclista, avendo partecipato all’ultima tappa del Giro D’Italia, nella sezione non professionisti Giro-E svoltasi a Roma.

Ma ciò che ha colpito di più è stata la scelta di look delle sorelle Meloni. Giorgia e Arianna indossavano lo stesso abito nei toni del bianco, beige e marrone. A differenziarle solo gli accessori: Arianna con una borsa di Luis Vuitton e sneakers, mentre la premier optava per una borsa a tracolla e dei sandali.

La giornata è stata un’occasione per celebrare in semplicità e intimità, lontano dai riflettori della politica. A rendere ancora più speciale l’evento è stata la presenza di persone care che hanno condiviso momenti di gioia e serenità. Tra i dettagli curiosi, si segnala che gli invitati hanno potuto gustare una torta artigianale preparata appositamente per l’occasione, arricchita da decorazioni floreali che richiamavano i colori degli abiti delle sorelle Meloni.

In conclusione, il compleanno di Arianna Meloni si è rivelato un evento sereno e familiare, in cui l’affetto e la complicità tra i presenti hanno fatto da protagonisti. Una giornata che ha saputo unire semplicità e affetto in un contesto di grande intimità.