Addio a Luca De Marinis, campione del mondo di pizza, morto in California

Un tragico incidente in California ha spezzato la vita di un napoletano, Luca De Marinis, 37 anni. Morto all’Inland Valley Hospital di Wildomar, a seguito di una caduta in motocicletta nel sud est californiano, dove viveva e lavorava. Secondo il Dipartimento dello Sceriffo della Contea di Riverside – riferiscono media statunitensi – De Marinis stava guidando verso nord su Wolf Valley Road quando un veicolo diretto a sud gli ha tagliato la strada per svoltare a sinistra su Caminito Olite. Il giovane sarebbe morto sul colpo.





Luca De Marinis, soprannominato “picchio”, era originario dei Camaldoli e di mestiere era un pizzaiolo di fama internazionale: aveva vinto una competizione mondiale nel 2019. Ora gli amici hanno avviato una raccolta fondi per riportarlo in Italia.

Tante le attestazioni di cordoglio alla notizia della morte del pizzaiolo 37enne. Scrive Rita: «Eri il sole amico mio, un sole splendente, la gioia di vivere, la determinazione di chi non si arrende mai e si riscriveva ogni volta che lo si richiedeva, la generosità di chi non risparmia aiuto e sostegno». E Vincenzo, uno dei suoi migliori amici: «Luca dimmi che è uno scherzo, chiamami e prendimi in giro come fai tu anche questa volta. Mi devi insegnare a portare la motocicletta, devo lavorare con te devo aiutarti a sfrattare casa vecchia e tagliare l’erba. Luca dobbiamo andare agli studios , dobbiamo vede Los Angeles, Hollywood e mi devi venire a prendere martedì. Luca giochiamo come quando io ero piccolo o usciamo come quando vieni qua e prendi sempre il classico, gin e Campari…».