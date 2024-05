Notte di paura alla stazione ferroviaria: uomo accoltellato alla gola, è in gravi condizioni. Un altro colpito a gambe in zona Porta Capuana

Nel cuore della notte, la zona della Stazione centrale di Napoli è stata teatro di atti violenti che hanno lasciato due uomini feriti. Questa mattina, i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno fatto una scoperta scioccante: un uomo di origini nord-africane, privo di sensi e con una ferita da taglio alla gola, giaceva a terra in condizioni critiche.





Il primo ferito, ancora non identificato, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Pellegrini, dove è attualmente ricoverato in gravi condizioni. Le autorità stanno conducendo indagini in corso per chiarire la dinamica di questo sconvolgente episodio.

Ma non è finita qui. Allo stesso pronto soccorso è giunto anche un altro uomo, un algerino di 34 anni, colpito alle gambe da proiettili esplosi da uno sconosciuto. Dopo le cure del caso, l’uomo è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni. L’aggressione sarebbe avvenuta in piazza San Francesco a Capuana.

Le forze dell’ordine, tra cui i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e quelli della Compagnia Stella, stanno lavorando senza sosta per ricostruire la dinamica e individuare la matrice di questi gravi episodi di violenza.

La comunità locale è sconvolta da queste notizie e chiede un intervento deciso delle autorità per garantire la sicurezza nella zona della Stazione centrale e prevenire futuri atti criminali. Si auspica che gli autori di queste violenze vengano individuati al più presto e portati alla giustizia.