È deceduto un giovane di 24 anni, trascinato dalla corrente dopo aver effettuato un tuffo insieme ai suoi amici nel fiume Adda

Il ragazzo di 24 anni soccorso dopo essersi tuffato nel fiume Adda è morto poco dopo l’arrivo in ospedale a Cassano d’Adda.





Il giovane non ce l’ha fatta dopo essere stato estratto in gravissime condizioni dal fiume. Era già in gravi condizioni quando è stato portato a riva, ma è morto poco dopo essere arrivato in ospedale.

Secondo le prime informazioni, l’allerta è stata data verso le 13 di ieri 4 agosto. Il 24enne si trovava con alcuni amici nella zona di Groppello a Cassano d’Adda quando, forse a causa del caldo, ha deciso di tuffarsi nel fiume. La corrente lo ha trascinato via per 500 metri. Nel frattempo, gli amici hanno chiamato i soccorsi. I vigili del fuoco e il personale del 118 sono intervenuti, ma quando lo hanno tirato fuori dall’acqua, il giovane era già in condizioni critiche.

Sono stati vani i tentativi di rianimarlo sul posto e la corsa all’ospedale di Melzo, dove è morto pochi minuti dopo l’arrivo. Ora si sta indagando per capire meglio che cosa sia successo. Purtroppo, il 24enne è solo l’ultimo di tanti casi di annegamenti in Lombardia durante l’estate.