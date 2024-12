È morta Diane Delano, famosa per i ruoli in NCIS e La vita secondo Jim, all’età di 67 anni

L’attrice Diane Delano, nota per i suoi ruoli in numerose serie televisive di successo, è morta all’età di 67 anni. La notizia della sua morte è stata confermata dal suo agente, Dennis Sevier, e dalla sua amica e collega Stepfanie Kramer, che rendono la notizia trasmessa a People e Deadline negli Stati Uniti. Delano è morta venerdì nella sua casa di Sherman Oaks, in California, dopo essere stata malata da tempo. Era circondata dai suoi cari e dalla sua famiglia.





La sua carriera ha visto interpretazioni in una vasta gamma di spettacoli e pellicole memorabili. Nata a Los Angeles nel 1957, era un’attrice dall’età di soli sei anni. Delano è meglio conosciuto per la sua interpretazione della poliziotta dell’Alaska Barbara Semanski in Northern Exposure, ma ha interpretato anche numerose altre serie di successo, tra cui Desperate Housewives, According to Jim, NCIS, Zoey 101 e RE.

Nel dicembre 2021, l’amato agente di Delano, Dennis Sevier, ha dichiarato: “Quando Diane entra in una stanza, lei è lì. Era piena di vita e amava fare l’attrice. Ci mancherà molto. “Stepfanie Kramer, amica e ex collega di Delano, ha dichiarato a Deadline:” Era grande e audace, e portava il suo arguto ingegno e il suo perfetto tempismo nella commedia in ogni ruolo. Il suo portamento fisico e la sua voce terrona e roca significavano che aveva sempre la meglio. Era unica “.

Inoltre, l’attrice ha lavorato in voci di personaggi in giochi come Lego Star Wars: The Skywalker Saga e animazioni come Infinity Train. La sua perdita ha commosso tutti i colleghi. Molti di loro hanno parlato del fuoco che Delano metteva nei propri ruoli in ogni progetto. La sua presenza sulla Terra e nei media non verrà dimenticata.