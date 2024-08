È scomparso Angel Salazar, spalla di Al Pacino in Scarface

Lamentiamo la perdita dell’attore Angel Salazar, venuto a mancare improvvisamente questa mattina all’età di 68 anni. Amato per i suoi ruoli in due film cult diretti da Brian De Palma, Scarface e Carlito’s Way, Salazar è spirato nel sonno mentre si trovava a casa di amici. Sebbene le circostanze della sua morte non siano state confermate, fonti affidabili riportano che l’attore soffriva da tempo di problemi cardiaci.





Carlito’s Way

Nato a New York, Salazar ha consacrato la sua carriera interpretando personaggi indimenticabili. In Scarface, è noto come Chi-Chi, mentre in Carlito’s Way recitava nel ruolo di Walberto. Entrambi i personaggi rappresentano le spalle di personaggi iconici interpretati da Al Pacino, contribuendo in modo significativo al successo di questi film. La sua presenza sullo schermo ha reso Salazar uno dei volti più riconoscibili del cinema anni ’80 e ‘90.

Dopo il grande successo di Scarface nel 1983, l’attore tornò a lavorare con De Palma in Carlito’s Way nel 1993. Oltre a questi film, Salazar ha anche recitato accanto a Tom Hanks in Punchline nel 1988. Recentemente, è apparso in Brooklyn Premiere, un progetto diretto dal regista Eric Spade Rivas, dove ha avuto l’opportunità di riunirsi con Steven Bauer, che aveva interpretato Manolo in Scarface.

Non solo fatti di cronaca, ma anche comicità

Oltre ai suoi ruoli cinematografici, Angel Salazar si è distinto nel mondo della stand-up comedy. Ha pubblicato numerosi speciali per HBO e ha partecipato al noto show Last Comic Standing della NBC. Il suo famoso tormentone, “Sheck it out!” è diventato parte della sua identità artistica. Proprio nei giorni precedenti alla sua morte, l’attore ha portato il suo talento comico sul palco, esibendosi al Silver Legacy Resort and Casino di Reno, Las Vegas, dal 1° al 4 agosto.

La scomparsa di Salazar ha scatenato una serie di messaggi di cordoglio sui social da parte dei suoi amici e colleghi del panorama comico. Tito Puente, un noto artista del settore, ha omaggiato Salazar con queste parole sui social: “Riposa in pace, Angel Salazar ‘Chi Chi’. Sei stato un attore straordinario e un buon amico, hermano. Da Scarface a Carlito’s Way, i tuoi personaggi e la tua comicità ci mancheranno per sempre”.

La notizia della sua prematura scomparsa ha colto di sorpresa molti, lasciando un vuoto nel cuore di chi ha ammirato il suo talento. Angel Salazar rimarrà per sempre un simbolo di pazienza e dedizione nell’industria del cinema e della comicità, e il suo lavoro continuerà a vivere attraverso i film e le risate che ci ha donato.