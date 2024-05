“Ecco il motivo del nostro nome”: Neri Per Caso svela il mistero dietro l’origine del loro nome del gruppo.

“I Cilenti Neri Per Caso: uno sguardo alla carriera fondata agli albori degli anni ’90 dopo il trionfo a Sanremo.”





Stasera, Neri Per Caso, il gruppo vocale composto dai quattro cugini Ciro, Gonzalo, Diego e Mimi Garavano, insieme a Mario Crescenzo e Massimo De Devitiis, saranno gli speciali ospiti alla finale di “I Migliori Anni”, un programma televisivo condotto da Carlo Conti. Questi artisti di talento hanno origini a Salerno e hanno avuto il loro primo successo a Sanremo Giovani, evento chiave per la loro esibizione al Festival di Sanremo 1995. Collegatevi a Raiuno alle 21:30 per seguirla.

La loro performance memorabile di Le Ragazze non solo gli garantì la vittoria, ma incassò anche un successo commerciale sorprendente. L’abilità del gruppo di creare atmosfere coinvolgenti attraverso l’armonia delle loro sei voci si riflette anche nel loro secondo album, anche se è abbellito da strumenti musicali.

Un anno dopo il loro trionfante debutto, i Neri per Caso hanno fatto il loro ritorno al Festival di Sanremo con Mai Più Sola, che ha raggiunto il quinto posto. Il loro terzo album intitolato And So This Is Christmas è stato rilasciato giusto prima del Natale del 1996.

In seguito alla riedizione del rinomato Il Libro della Giungla di Disney, nel 2007 hanno interpretato la canzone “Siamo tuoi amici”, un brano popolare cantato dai quattro avvoltoi nel film.

Nel 2008, hanno prodotto Angoli diversi, prodotto con la collaborazione di Tullio Mattone. L’album ha riunito undici artisti italiani tra cui Mango, Lucio Dalla, Luca Carboni, Samuele Bersani, i Pooh, Claudio Baglioni e Gino Paoli per realizzare canzoni a cappella del gruppo.

**Chi ha ideato il nome “Neri Per Caso?”**

Il nome originale del gruppo era Crecason, un acronimo delle iniziali dei cognomi Crescenzo e Caravano, con l’aggiunta del suffisso “son” ispirato dai Jackson 5. La trasformazione in Neri Per Caso è arrivata su suggerimento del produttore Claudio Mattone dopo aver notato che si vestivano tutti di nero, nonostante fosse uno scenario insolito.