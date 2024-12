Elena Sofia Ricci a Belve: “I Cesaroni? Ho rinunciato al cameo, le cose devono finire”

Durante una recente intervista nel programma “Belve”, condotto da Francesca Fagnani, l’attrice Elena Sofia Ricci ha condiviso aspetti intimi della sua vita personale e professionale, toccando temi delicati come la castità, il complicato rapporto con il padre, la lotta contro l’alcol e un evento traumatico vissuto durante l’infanzia.





Nel corso dell’intervista, Elena Sofia Ricci ha parlato della sua attuale situazione sentimentale, rivelando di essere in un periodo di castità che dura ormai da più di due anni. Con ironia e sincerità, ha spiegato: “Il ruolo della suora, so di dare una delusione immensa, è molto vicino a me perché sono prossima alla clausura. Non sono una a cui piace fare cose strane. Sono sempre stata fedele, monogama. Se sono in zona castità? Al momento, sì. Castissima. È un momento che dura da due anni abbondanti. Ma sto bene”. La sua affermazione ha suscitato l’applauso del pubblico presente in studio, che ha apprezzato la sua schiettezza.

Un altro tema centrale dell’intervista è stato il rapporto con il padre, segnato da conflitti e incomprensioni. L’attrice ha ricordato come la separazione dei suoi genitori abbia avuto un impatto profondo sulla sua crescita. “Mia madre era stata molto ferita da quella separazione”, ha raccontato. “Avevo 22 e 26 anni, erano due ragazzi. Ma questo dolore di mia madre si è trasformato in odio e io sono diventata una protesi armata di quell’odio. Sono cresciuta convinta di dover odiare mio padre”. Queste parole hanno messo in luce quanto le dinamiche familiari possano influenzare il percorso personale e le relazioni.

Parlando della sua carriera, Elena Sofia Ricci ha rivelato di aver rifiutato un cameo nel sequel de I Cesaroni, serie che l’ha resa celebre al grande pubblico. “Non lo so che fine farà il ruolo che avevo. Mi avevano chiesto di fare un cameo ma no, ero andata via troppo tempo prima”, ha spiegato. E aggiunge: “Se mi richiamassero? Non credo. Ci sono delle cose che è bene che finiscano a un certo punto. Hanno detto che la mia presenza aleggerà nella serie. Mi piacerebbe sapere se sarò morta”. Una dichiarazione che lascia intendere il suo distacco dal progetto e la volontà di chiudere quel capitolo della sua carriera.

Un aspetto doloroso ma significativo della vita dell’attrice è stato il rapporto con l’alcol, che ha segnato una fase difficile della sua giovinezza. Elena Sofia Ricci ha raccontato come sia cresciuta in un ambiente familiare in cui l’alcol era molto presente: “Sono cresciuta in una famiglia con molti alcolisti. Era la normalità. Da ragazza mi è capitato di bere troppo. Non mi sentivo sicura e quello mi permetteva di avere il controllo”. Tuttavia, l’attrice ricorda con lucidità il momento in cui ha deciso di dire basta: “Ho una data in cui ho capito che stavo esagerando: era il 12 luglio del 1992. Tornai a casa e alle 7 mi svegliai per andare in bagno. Passai davanti allo specchio, vidi una cosa grigia ed ero io. Lì ho capito che mi stavo trasformando”. Da quel giorno, Elena Sofia Ricci ha scelto di cambiare vita e di affrontare questa sfida con determinazione.

Un altro episodio significativo emerso durante l’intervista riguarda il rapporto con l’attrice Nancy Brilli, legato a una vicenda personale che le ha viste protagoniste entrambe. Durante un periodo di crisi matrimoniale con Luca Damiani, marito di Elena Sofia Ricci, Nancy Brilli ebbe una relazione con lui. L’attrice ha raccontato: “Nel periodo in cui hanno avuto una storia noi eravamo in crisi. Una cosa mi ha fatto male. Non tanto che lei avesse una relazione con mio marito. Mi è dispiaciuto che tutte le sere veniva a cena con me a raccontarmi di essere in crisi con il suo ex e poi dopo andava da mio marito”. Tuttavia, le due donne hanno poi avuto modo di chiarirsi: “Poi abbiamo chiarito, lei mi ha chiesto scusa”. Con ironia, Elena Sofia Ricci ha ricordato un episodio legato alla serie Che Dio ci aiuti: “Ricordo che stavo per girare la prima serie di Che Dio ci aiuti. Ero nel mio camerino vestita da suora. A un certo punto vedo in televisione un’intervista a Nancy. Le chiedono cosa le piacerebbe interpretare e lei risponde che le sarebbe piaciuto fare una suora. E io, tutta vestita da suora, guardo la tv e dico ‘Tiè, tu mi hai ridato il marito e io ti ho rubato la parte’”.