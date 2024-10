Elenoire Casalegno annuncia il suo fidanzamento: ‘Ho trovato la mia dolce metà’

“Ragazzi, ci sono novità! Mi sono fidanzata con lui!”. Con queste parole, Elenoire Casalegno ha svelato il suo nuovo amore. La celebre conduttrice televisiva ha condiviso la gioia di aver superato un periodo difficile, avendo affrontato una relazione tossica. “Ho avuto a che fare con un narcisista patologico, ma fortunatamente ho trovato la forza di uscire da quella situazione. Credevo di essere destinata a rimanere sola, ma poi, qualche mese fa, ho conosciuto un uomo con cui ho avviato una meravigliosa storia d’amore”.





L’ex inviata dell’Isola dei Famosi ha rivelato i dettagli del suo nuovo legame durante l’ultima puntata di “Storie di Donne”, in onda su Rai Due, condotto da Monica Setta. Elenoire ha voluto anche chiarire le varie speculazioni sulla sua vita sentimentale: “Abbiamo cominciato a scriverci, e poi è scoppiato l’amore”.

“Mi sono fidanzata con lui”: l’annuncio di Elenoire Casalegno con il nome del compagno

Il nuovo compagno di Elenoire Casalegno è un giornalista di nome Matteo, un uomo che ha fatto breccia nel suo cuore. Nonostante la sua notorietà, Elenoire ha scelto di mantenere un certo riserbo riguardo alla sua vita privata, rivelando solo che entrambi condividono la passione per il calcio, tifando per i colori dell’Inter. Durante l’intervista, Casalegno ha raccontato il momento felice che sta vivendo ora, in contrasto con le esperienze passate.

Ma chi è Elenoire Casalegno? È madre di una figlia di 25 anni, Suami Anaclero, frutto della sua relazione con DJ Ringo. Inoltre, ha avuto un matrimonio con Sebastiano Lombardo, ex direttore di Rete 4, durato dal 2014 al 2017. Da quel momento, la sua vita sentimentale è stata spesso al centro del gossip, con numerosi presunti flirt documentati dai media.

Recentemente, l’esperienza di essere stata coinvolta in una relazione con un narcisista patologico ha lasciato un segno profondo su di lei. “Ho incontrato una persona che ha dimostrato manipolazione e inganno”, ha raccontato. “La parte positiva è che, dopo questa esperienza, sarò in grado di riconoscere immediatamente un narcisista, quasi come un vaccino. Non mi capiterà mai più di incappare in una situazione del genere”. Ha descritto il narcisista come affascinante e carismatico, ma anche come una persona capace di ferire profondamente, facendo sentire speciali gli altri prima di distruggerli emotivamente.

Per Elenoire Casalegno si quindi prospetta un nuovo inizio in amore, all’età di 48 anni, segnando un’importante fase della sua vita personale. Attualmente, non ci sono dettagli riguardanti i suoi futuri progetti professionali. Molti telespettatori la ricordano per il suo ruolo come inviata dell’Isola dei Famosi, dove ha riscosso enormi consensi. Si mormora di un possibile passaggio a conduttrice del reality, ma al momento tali indiscrezioni devono ancora trovare conferma ufficiale.