Elodie: “Mia madre si risposa, canterò per lei. Se avessi un figlio da sola? Sì, congelerei gli ovuli”

“Non sono una star! Sono impegnativa e capricciosa, questo sì”. Elodie, una delle voci più amate della musica italiana, non si sente una star, nonostante i suoi brani siano tra i più ascoltati in radio. Il suo ultimo singolo, “Black Nirvana”, promette di essere il tormentone dell’estate. Parlando del suo carattere, Elodie confessa: “Ho bisogno di attenzioni, tantissime. Andrea me le dà. È dolce. Comprende desideri, limiti, voglia di fare sempre di più sul lavoro. Ed è il mio migliore amico”. Da due anni, Elodie e il pilota di MotoGP Andrea Iannone formano una coppia felice.





Per ora, né figli né matrimonio sono nei loro progetti. “Non ho mai sognato l’abito bianco, nemmeno da ragazza. Mi disturbava l’idea che una donna dovesse sposarsi per lasciare casa. E poi, mi sembra strano che due innamorati debbano firmare un contratto: dovrebbe bastare stare insieme per far valere i diritti di coppia”, ha spiegato Elodie a Vanity Fair. Una decisione che non ha nulla a che vedere con la separazione dei suoi genitori: “Loro non si sono mai sposati. Erano molto moderni. Non mi hanno battezzata, per esempio, perché volevano lasciarmi la possibilità di decidere”. Anche se il matrimonio non è nei suoi piani, parteciperà presto a uno molto speciale: quello di sua madre, Claudia Marthe. “Mi ha chiesto di cantare una canzone a cappella e io muoio, perché mi imbarazza: la mia irruenza nasconde una forma di timidezza. Però non posso proprio tirarmi indietro”, ha rivelato la cantante.

“Sto pensando di congelare gli ovuli” Riguardo alla maternità, Elodie sta valutando l’ipotesi di congelare gli ovuli. La cantante ha confessato di essere frenata dalla paura “di non essere una brava madre, di non riuscire a conciliare maternità e carriera, a cui non voglio rinunciare. Di subire la vita che viene stravolta”. La vera verità è che Elodie sta ancora cercando il giusto equilibrio tra il suo desiderio di diventare madre e la sua dedizione alla carriera musicale.

Elodie continua a stupire il pubblico con il suo talento e la sua sincerità. Recentemente ha partecipato al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Due”, confermando ancora una volta il suo posto tra le grandi voci della musica italiana. Nonostante i suoi successi, rimane con i piedi per terra, sempre pronta a nuove sfide e progetti.

In un’intervista recente, ha anche parlato del suo impegno sociale e della sua volontà di utilizzare la sua popolarità per cause importanti. “Penso che chi ha visibilità debba usarla per fare del bene. Io cerco di fare la mia parte”, ha detto Elodie.

Elodie è un esempio di come si possa essere autentici e vulnerabili pur mantenendo una carriera di successo. Con la sua musica e le sue parole, continua a ispirare molte persone in Italia e oltre.