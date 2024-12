Emma dedica la Vigilia ai pazienti di ematologia oncologica: il padre Rosario è scomparso per leucemia

La cantante Emma Marrone ha dedicato la Vigilia di Natale ai pazienti ricoverati nel reparto di ematologia oncologica dell’ospedale di Tricase, in provincia di Lecce, condividendo un messaggio di vicinanza e solidarietà.





Emma Marrone visita il reparto di ematologia oncologica di Tricase

La Vigilia di Natale 2024 è stata per Emma Marrone un’occasione speciale per offrire sostegno a chi sta affrontando difficili battaglie di salute. La cantante, originaria della Puglia, si è recata presso l’ospedale di Tricase, dove ha fatto visita ai pazienti del reparto di ematologia oncologica. Con un video condiviso sul suo profilo Instagram, Emma ha voluto raccontare la sua esperienza e portare un messaggio di auguri a coloro che stanno affrontando momenti di grande sofferenza.

“Buon Natale a tutti,” ha scritto nella didascalia che accompagna il video, “Ma soprattutto a chi conosce la vera sofferenza, a chi combatte ogni giorno contro i draghi a tre teste senza mollare, a chi nonostante la compagnia guarderà il posto vuoto a tavola, a chi crede negli abbracci dell’inclusione, a chi ha sempre un pensiero per gli altri.”

Nel post, la cantante ha espresso il suo apprezzamento per il lavoro del personale medico e infermieristico dell’ospedale di Tricase. “Grazie al dott. Pavone e a tutti i medici e gli infermieri del reparto di ematologia oncologica dell’ospedale di Tricase per il loro impegno quotidiano e per l’amore verso i loro pazienti. Sempre dalla vostra parte. Auguro a tutti ogni bene”.

Il video mostra anche il logo dell’AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie), una onlus impegnata nel sostegno ai malati e nella ricerca scientifica.

Un legame speciale con l’ospedale di Tricase

L’ospedale di Tricase occupa un posto importante nella vita di Emma Marrone. Proprio in quel reparto, nell’ottobre 2023, suo padre Rosario era stato ricoverato per combattere una forma aggressiva di leucemia acuta. Nonostante l’impegno del personale medico e le cure ricevute, Rosario Marrone è venuto a mancare, lasciando un vuoto profondo nella vita della cantante.

A pochi giorni dalla scomparsa del padre, Emma aveva ringraziato pubblicamente i medici e gli infermieri che lo avevano seguito durante la malattia. “Mio papà da ottobre scorso stava lottando contro la leucemia e non smetterò mai di ringraziare il dottor Enzo Pavone e tutti i medici e infermieri dell’ospedale di Tricase nel reparto di oncologia che ci hanno seguito e aiutato in un momento così difficile”, aveva dichiarato.

Un messaggio di speranza e inclusione

La visita di Emma Marrone nel reparto di ematologia oncologica e le sue parole sui social rappresentano un messaggio di vicinanza e solidarietà a chi vive situazioni di sofferenza. L’attenzione dedicata al lavoro del personale sanitario e all’importanza delle associazioni come l’AIL sottolinea l’impegno della cantante nel sensibilizzare il pubblico su temi delicati come la lotta contro le malattie oncologiche.

Questa iniziativa ha suscitato una forte risposta da parte dei suoi fan, che hanno apprezzato il gesto di umanità e il legame profondo che Emma mantiene con la sua terra d’origine. La Vigilia di Natale 2024, per la cantante, è stata un’occasione per trasformare il dolore personale in un atto di solidarietà verso chi affronta sfide simili.

Il ricordo di suo padre Rosario e il messaggio condiviso sui social continuano a ispirare migliaia di persone, ricordando che anche nei momenti più difficili si può fare la differenza con piccoli gesti di vicinanza e umanità.