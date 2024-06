Emma si arrabbia al concerto dicendo: “Dopo tutti questi anni, non sarò certo io a farmi dire come vestirmi da quattro ignoranti.” (VIDEO)

Emma Marrone, impegnata in una serie di concerti in tutta Italia, ha risposto con forza alle critiche sul suo aspetto fisico, lanciando un importante messaggio contro il body shaming durante il suo spettacolo ad Azzano Decimo, Pordenone.





Da un palco all’altro, Emma Marrone sta trascorrendo l’inizio di questa estate, affrontando anche le critiche sul suo look e sul suo corpo. Durante il concerto di ieri sera ad Azzano Decimo, in provincia di Pordenone, la cantante ha preso la parola per rispondere direttamente ai suoi detrattori: “Chissà domani sui social cosa scriveranno sul mio corpo, che non va bene. A me non me ne frega niente”.

Il Messaggio di Emma ai Giovani

Emma si è rivolta ai suoi fan, specialmente alle ragazze giovani: “Voglio dire soprattutto alle ragazze giovani, quelle che devono fare ancora un po’ di vita per avere le spalle forti e grosse come ce le ho io: non state dietro a certe cose. Ogni corpo ha la sua dignità, ogni corpo ha la sua bellezza, la perfezione non esiste e se esiste ci ha messo mano un chirurgo, credetemi”.

Un Appello Contro il Body Shaming

La cantante ha poi lanciato un appello forte contro il body shaming: “Mostratevi senza vergogna, senza pudore, come faccio io. Non me ne frega niente di quello che scrivono, non sono arrivata a 40 anni per farmi dire da 4 ignoranti come mi devo vestire. Vado orgogliosa del mio corpo. Questo corpo ha combattuto un sacco di battaglie e se voglio salire nuda su un palco credo di potermelo permettere, indipendentemente da tutto. Sentitevi sempre libere e liberi di esprimervi come meglio credete per voi stessi. Chi giudica è perché probabilmente ha una vita talmente a pezzi che l’unica cosa che gli rimane è parlare male degli altri. Siate sempre fiere e fieri di voi stessi e non abbiate mai il pudore di mostrare il vostro corpo per quello che è.”

Il discorso di Emma, profondo e sincero, è stato accolto con applausi scroscianti dal pubblico presente e ha rapidamente fatto il giro dei social media, diventando virale. La cantante ha concluso con parole che invitano all’accettazione di sé: “Siamo qua, respiriamo, siamo vivi, ed è bello mostrarci come siamo, anche se ci sono dei difetti. Anzi, i difetti fanno la meraviglia di quello che siamo. Fidatevi”.

