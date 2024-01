Un incontro emozionante è avvenuto il pomeriggio del 3 Gennaio, quando l’ex conduttrice Rai, Enrica Bonaccorti, è stata ospite del programma “La volta buona” condotto da Caterina Balivo.

Nel lontano 1987, Enrica Bonaccorti si trovava al culmine della sua carriera televisiva. Durante un programma, annunciò pubblicamente la sua gravidanza. Tuttavia, la reazione del pubblico non fu affatto positiva; fu oggetto di pesanti critiche. In seguito a questo momento difficile, Enrica Bonaccorti rivelò di aver subito un aborto spontaneo poco dopo essere tornata negli spogliatoi.

Fu poi ricoverata d’urgenza in ospedale, e in quel delicato momento, due colleghi, Giancarlo Magalli e Gianni Boncompagni, le fecero visita. Magalli realizzò un video dell’ecografia che rivelava chiaramente che la conduttrice aspettava un bambino maschio. Purtroppo, quella gravidanza non ebbe un lieto fine, e Giancarlo Magalli fu chiamato a sostituirla davanti alle telecamere. Fu in questo frangente che nacque l’espressione “Magalli presentatore”.





Il video sottratto da un fan

Recentemente, Enrica Bonaccorti ha condiviso una storia toccante: anni fa, un fan le rubò dei suoi effetti personali, tra cui una videocassetta contenente il prezioso video. Tuttavia, nonostante il gesto sconcertante, il ladro lasciò nella sua casa mazzi di rose e sei bottiglie di Champagne.

Questo episodio rappresenta solo uno dei tanti momenti difficili nella vita di Enrica Bonaccorti. La sua battaglia più recente è stata contro una grave patologia cutanea che ha portato alla scoperta che le sue arterie erano completamente occluse. Dopo un delicato intervento a cuore aperto e un periodo di degenza, la conduttrice è riuscita a riprendersi.

Il commovente racconto di Enrica Bonaccorti

Durante l’intervista a “La volta buona” condotta da Caterina Balivo, Enrica Bonaccorti ha condiviso la struggente storia della perdita del suo bambino e ha sottolineato l’importanza della vicinanza di Giancarlo Magalli in quel difficile momento.

La ex conduttrice Rai ha raccontato l’evoluzione delle sue condizioni di salute dopo l’intervento a cui si era sottoposta alcuni mesi fa. Ha anche voluto condividere con i suoi fan l’episodio vissuto negli anni Ottanta, quando dovette affrontare le critiche del pubblico per aver annunciato in televisione la sua gravidanza, un capitolo doloroso della sua vita che ancora oggi la tocca profondamente.