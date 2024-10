Era con me mentre si vedeva con lei; ho tentato di metterla in guardia

Paola Caruso ha recentemente annunciato il suo imminente matrimonio con Gianmarco, un legame che ha preso forma a Capodanno di un anno fa. Tuttavia, la versione dei fatti presentata dalla famosa showgirl è stata messa in discussione dalla sua ex compagna, Simona, che ha voluto chiarire la propria posizione, svelando retroscena inaspettati sulla relazione tra i due.

Paola Caruso ha rivelato a Verissimo la notizia del suo futuro matrimonio. L’individuo che ha rapito il cuore della showgirl si chiama Gianmarco, ma il suo cognome rimane al momento sconosciuto. La coppia si è conosciuta un anno fa a Capodanno, e suo figlio Michele lo chiama già papà. Tuttavia, Simona, l’ex compagna di Gianmarco e madre del suo primo figlio, ha contestato questa narrazione, offrendo un’altra versione degli eventi.





Dichiarazioni di Simona, l’ex compagna di Gianmarco

In seguito all’intervista di Paola Caruso, Simona ha deciso di esprimere il suo punto di vista tramite Instagram, rivelando che la storia tra Gianmarco e la showgirl è per certi versi diversa dalla narrazione ufficiale. La donna ha dichiarato: “Quel Capodanno a Montecarlo c’ero anche io quando loro si sono conosciuti. Io mi stavo allenando in palestra e loro si sono scambiati i numeri di telefono. Lei sapeva che ero lì“. In contrasto, Paola aveva raccontato di averlo incontrato a colazione in hotel.

Simona ha continuato a dare peso alla sua versione, affermando: “La questione è che la relazione con il mio ex compagno è continuata mentre loro ne iniziarono una a mia insaputa“. Secondo la sua narrazione, Gianmarco avrebbe mantenuto attivi rapporti con entrambi per un certo periodo, senza che Paola fosse al corrente del legame preesistente di Gianmarco e Simona. Inoltre, Simona ha rivelato di aver tentato di contattare Caruso per chiarimenti, ricevendo però solo silenzio come risposta.

“La nostra storia è andata avanti, confermata da fatti ed eventi. Se ne sono fregati di me, sia lei che lui. Anche per solidarietà femminile mi sarei aspettata almeno un gesto, una chiamata. Ho contattato Paola con una lettera spiegando che lui era stato con me e avevo prove, ma lei non ha voluto ascoltare”.

Una relazione complessa e il bisogno di chiarezza

Simona ha rivelato che la sua storia con Gianmarco è continuata per diversi mesi anche dopo l’inizio della relazione con Paola Caruso. Secondo le sue parole, Gianmarco avrebbe cercato di mantenere un rapporto con entrambe le donne:

“Lei dice che stanno insieme da due anni, ma noi siamo stati a Montecarlo per Capodanno nel 2023. Sono passati solo un anno. Lui è sempre stato presente, ma io ho cominciato ad avere dei dubbi e ho scoperto la verità. Inoltre, lui ha continuato a cercarmi fino a luglio, e ho dovuto bloccargli tutti i contatti ad agosto perché era insostenibile. Abbiamo un figlio e dobbiamo mantenere un minimo di comunicazione per lui, ma avrei preferito evitare di avere a che fare con questa situazione”.

Questa vicenda mette in luce una realtà complessa di relazioni intrecciate, gelosie e mancanza di comunicazione, elementi che possono pesare notevolmente nel contesto di una famiglia moderna. Mentre Paola Caruso si prepara a festeggiare l’inizio di un nuovo capitolo della sua vita, la voce di Simona ricorda che le situazioni non sono sempre come sembrano, esortando a riflettere sulle dinamiche relazionali che spesso sfuggono all’attenzione pubblica.