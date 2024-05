Eurovision 2024: la Svizzera celebra la vittoria con Nemo, Angelina Mango al settimo posto

Nel cuore dell’Europa, una notte di celebrazioni ha visto la Svizzera trionfare all’Eurovision Song Contest 2024, conquistando il pubblico e la giuria con la performance di Nemo e il suo singolo “The Code”. Questa vittoria segna la terza volta che la Svizzera si aggiudica il titolo, un risultato storico per il paese. Al termine della serata, un visibilmente emozionato Nemo ha esclamato: “Sono incredibilmente felice e orgoglioso; è un sogno che diventa realtà.”





Il podio è stato completato dalla Croazia e dalla Francia, rispettivamente seconda e terza. Entrambi i paesi hanno impressionato con esibizioni che hanno lasciato il segno nel contesto competitivo di quest’anno. In contrasto, l’Italia, rappresentata da Angelina Mango, nonostante una esibizione carica di passione, ha raggiunto solo la settima posizione. Mango, pur delusa dal piazzamento, ha trovato conforto nel suo contributo all’evento: “Nonostante il risultato, sono felice di aver portato la mia musica su questo palco internazionale.”

L’Eurovision continua a essere un palcoscenico unico nel suo genere, non solo per la competizione ma anche come piattaforma che promuove l’unità attraverso la diversità culturale e artistica in Europa. Anche quest’anno, il festival ha dimostrato di essere più di una semplice competizione musicale: è una festa della creatività e un ponte che unisce le nazioni nel nome dell’arte.