Eurovision 2024 replica finale su Rai Premium? Quando rivedere l’ultima puntata

La finale dell’Eurovision 2024 si è tenuto a Malmö in Svezia. La città di Malmö, in Svezia, ha brillato come palcoscenico internazionale durante la finale dell’Eurovision 2024, evento tenutosi nel paese scandinavo grazie al trionfo dell’anno precedente di Loreen a Liverpool. Il tema di quest’anno, “United By Music“, è stato un filo conduttore che ha unito le diverse culture e stili musicali dei 37 paesi partecipanti, tra cui spicca l’Italia con l’eclettica esibizione di Angelina Mango. A seguire: Eurovision 2024 replica finale in tv e in streaming.





Sul palco, l’attrice di Hollywood Malin Åkerman e la veterana dell’Eurovision Petra Mede hanno guidato il pubblico attraverso una serata ricca di emozioni e talento internazionale. La competizione si è conclusa con la vittoria della Svizzera, rappresentata dal carismatico Nemo, che ha saputo conquistare sia la giuria che il pubblico con la sua performance. Seguono nella classifica la Croazia, grazie a Baby Lasagna, e la Francia, con il talentuoso Slimane. Nonostante un’energetica performance, l’Italia si è fermata al settimo posto, lasciando comunque un’impronta significativa nel cuore dei fan.

Per chi ha perso l’appuntamento con la finale, o desidera rivivere le emozioni dell’evento, è possibile accedere alla replica integrale dell’Eurovision 2024 attraverso la piattaforma di RaiPlay. Disponibili non solo la finale, ma anche le due semifinali e le esibizioni individuali degli artisti, il tutto accessibile sia tramite il sito ufficiale che l’app. Diversamente dalle serate del Festival di Sanremo, per questa edizione dell’Eurovision non sono previste repliche su Rai Premium, ma solo attraverso la modalità streaming e Smart TV compatibili con Rai Play.