Eurovision, Amedeo Minghi critica aspramente: «Il trionfo di uno svizzero in gonnellina. Angelina Mango? Pura noia»

Nell’ambito del 68esimo Eurovision Song Contest, la vittoria di Nemo, rappresentante della Svizzera, ha scatenato non solo l’entusiasmo del pubblico ma anche le critiche di noti esponenti del panorama musicale italiano, come Amedeo Minghi. Le sue dichiarazioni evidenziano un confronto tra valori tradizionali e la moderna rappresentazione scenica.





Amedeo Minghi, attraverso i suoi canali social, ha espresso un forte disappunto per quello che considera un eccesso di libertà espressiva nell’ultima edizione dell’Eurovision. “Non è più solo una questione di musica,” ha dichiarato Minghi, “ma di come questa viene presentata. Un festival che dovrebbe celebrare l’unione e la diversità europea sembra ora fare più notizia per gli elementi visivi che per la qualità delle composizioni musicali.” Le sue parole hanno rapidamente generato dibattito, rivelando una divisione tra chi sostiene la libertà totale nell’arte e chi, come Minghi, vede una necessità di aderenza a certi standard morali e culturali.

Specificamente, il riferimento di Minghi a “Sodoma e Gomorra” e a una performance in cui l’artista era praticamente nudo ha sollevato questioni sul ruolo dell’Eurovision come palcoscenico per l’arte versus un veicolo per messaggi più profondi. “Era nudo e l’hanno pure ripreso; gli hanno permesso di partecipare!” ha lamentato Minghi, mettendo in discussione le decisioni editoriali e di produzione della Rai nel trasmettere tali contenuti.

Angelina Mango: tra critica e lode

Non meno controverso è il commento di Minghi su Angelina Mango, la quale ha ottenuto un buon piazzamento nel contesto dello stesso festival. Minghi bilancia la sua critica con un complimento, comparando Mango a Rita Pavone, icona musicale degli anni ’60, notando come nonostante “la noia” di alcune performance, alcuni artisti mostrino un carisma e un potenziale comparabili alle leggende del passato.

Questo acceso dibattito solleva una questione più ampia sulla direzione che l’Eurovision sta prendendo, oscillando tra innovazione e tradizione, tra l’arte pura e la spettacolarizzazione eccessiva. Mentre alcuni vedono queste evoluzioni come una necessaria evoluzione del festival, altri, come Minghi, sentono che possa stare allontanando dalle sue radici culturali e artistiche, sottolineando una crescente disconnessione tra i valori tradizionali europei e le tendenze moderne dell’intrattenimento.