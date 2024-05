Perde le gambe a causa degli assorbenti: il doloroso percorso della modella famosa. Dall’inizio dei problemi all’amputazione forzata. (VIDEO)”

A più di un decennio da un’esperienza che ha rischiato di costarle la vita, la modella americana Lauren Wasser ha deciso di condividere la sua storia con il mondo, sottolineando l’importanza della consapevolezza sui rischi legati all’uso di tamponi. Dopo aver contratto un’infezione grave, Lauren ha affrontato l’amputazione di entrambe le gambe, diventando un simbolo di coraggio e superamento degli ostacoli.





Lauren aveva solo 24 anni quando ha iniziato a sentirsi male mentre era fuori con gli amici. Ha descritto una sensazione di calore estremo e febbre alta, sintomi iniziali di quello che si sarebbe rivelato un grave shock tossico. Il suo cane, avvertendo che qualcosa non andava, ha manifestato grande agitazione, un segnale precoce che qualcosa era seriamente sbagliato.

La situazione di Lauren è rapidamente peggiorata al suo ritorno a casa, dove è stata trovata incosciente dai genitori. Trasportata d’urgenza all’ospedale, i medici hanno lottato per salvarle la vita, di fronte a un quadro clinico devastante che comprendeva la necrosi dei tessuti e il fallimento renale. Il veloce deterioramento del suo stato ha costretto i medici ad amputarle una gamba e, anni dopo, anche l’altra a causa di dolori insopportabili.

Nonostante le sfide inimmaginabili, Lauren non ha solo recuperato, ma ha trasformato la sua esperienza in una piattaforma per la sensibilizzazione e l’educazione. Oggi, cammina con l’aiuto di protesi dorate e ha sfilato per rinomate case di moda. Attraverso i suoi canali social, Lauren insegna che “nessuno è invincibile” e promuove un messaggio di prevenzione e resilienza.

La storia di Lauren Wasser è un potente promemoria di come le avversità possano essere trasformate in opportunità per educare e ispirare gli altri, sottolineando l’importanza della consapevolezza e della sicurezza nella salute personale.

