Evacuate cinque persone, due sono rimaste intossicate a causa dell’incendio

Incendio a Palestrina: cinque persone sono state evacuate da un appartamento in fiamme, due delle quali hanno riportato intossicazioni.

Una serata di apprensione ha caratterizzato Palestrina, un comune situato a est della Capitale, dove un incendio di grandi proporzioni è scoppiato in un appartamento. Le fiamme, divampate in un stanza, hanno rapidamente avvolto l’intero locale, generando una situazione di emergenza. Allerta immediata per i vigili del fuoco, che hanno operato un’azione tempestiva per soccorrere le persone intrappolate.





L’incendio nell’appartamento a Palestrina

Le fiamme hanno preso vita poco dopo le 21:00, scatenando il panico tra i residenti della zona. Solo venti minuti dopo, la Sala Operativa del Comando Vigilanza del Fuoco di Roma ha mobilitato la squadra di intervento 24/A, unendosi ai soccorsi. L’incendio, avvenuto al piano terra, ha interessato in particolare una delle stanze dell’appartamento, rendendo immediatamente necessaria l’evacuazione degli occupanti.

L’intervento dei soccorsi: salute degli intossicati

Sul luogo dell’incendio sono giunti rapidamente i vigili del fuoco, che hanno avviato le operazioni di salvataggio per cinque persone rimaste bloccate all’interno, tra cui due disabili. Gli operatori hanno agito prontamente, riuscendo a mettere in salvo tutti. Tuttavia, le condizioni di salute di due degli evacuati, un uomo di 58 anni e una donna di 84 anni, sono risultate critiche. Entrambi hanno subito intossicazioni dovute all’inalazione del fumo denso e tossico generato dal rogo, tanto da richiedere un trasporto d’urgenza in ospedale, dove sono attualmente in codice rosso.

Dopo lo spegnimento del fuoco, l’appartamento è stato interdetto e i carabinieri sono intervenuti per valutare la situazione. Le indagini si concentreranno ora sulla causa del incendio, un evento che ha suscitato preoccupazione e solidarietà nella comunità locale.