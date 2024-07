Fasano, è morto allo zoosafari il “gorilla triste”, Riù era il gorilla più anziano in Italia

Il gorilla più anziano d’Italia, Riù, noto per la sua dolcezza e malinconia, è morto nel suo habitat allo Zoosafari di Fasano. La sua presenza aveva affascinato e commosso visitatori di tutte le età.





Riù, un esemplare di gorilla occidentale delle pianure, aveva raggiunto un’età avanzata per la sua specie, diventando un’icona dello zoosafari. La notizia della sua scomparsa ha suscitato grande tristezza tra gli amanti degli animali e i frequentatori abituali del parco.

Il gorilla, con il suo sguardo malinconico e il suo comportamento pacato, aveva conquistato il cuore di chiunque lo avesse incontrato. La sua presenza tranquilla e imponente era diventata una delle attrazioni principali dello Zoosafari, attirando l’attenzione di numerosi visitatori desiderosi di ammirare la maestosità di questa specie.

La sua morte rappresenta una perdita significativa per lo Zoosafari di Fasano e per l’intera comunità. Lascia un vuoto nel cuore di coloro che lo hanno conosciuto e ammirato, ma il suo ricordo continuerà a vivere attraverso le testimonianze di coloro che hanno avuto la fortuna di incrociare il suo sguardo dolce e melanconico.

Il personale dello Zoosafari ha espresso il proprio cordoglio per la perdita di Riù, sottolineando l’importanza del suo contributo alla sensibilizzazione sull’importanza della conservazione delle specie animali in via di estinzione. La sua storia continuerà a ispirare azioni volte alla protezione e alla salvaguardia degli animali selvatici.

La memoria di Riù rimarrà viva tra le fronde degli alberi e nei cuori di coloro che lo hanno ammirato, un simbolo indelebile della bellezza e fragilità della vita selvatica.