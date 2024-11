Federica Petagna al centro delle polemiche: Alfonso D’Apice rivela un bacio sotto le coperte al Grande Fratello

La concorrente Federica Petagna è nuovamente sotto i riflettori nella casa del Grande Fratello dopo la confessione di Alfonso D’Apice su un bacio segreto scambiato sotto le coperte.





Federica Petagna, già nota per la sua partecipazione a Temptation Island, continua a essere al centro di discussioni e rivelazioni all’interno della casa del Grande Fratello. Il suo passato sentimentale, legato sia all’ex fidanzato Alfonso D’Apice che all’ex tentatore Stefano, è tornato in primo piano con l’arrivo di quest’ultimo nella casa. Le dinamiche tra i tre si sono complicate ulteriormente con nuove dichiarazioni provenienti anche dall’esterno.

Due uomini, l’ex tentatore Giovanni De Rosa e Antonio Fico, cugino di una delle concorrenti di Temptation Island, hanno rivelato dettagli sulla loro relazione con Federica. Giovanni, parlando in un’intervista recente, ha dichiarato: “Ci siamo baciati e abbiamo passato una notte insieme. Federica ha portato avanti due relazioni contemporaneamente, una con me e l’altra con Stefano. Ha mentito.” Anche Antonio Fico ha confermato di aver avuto una storia con lei, aggiungendo un ulteriore tassello alla trama sentimentale della concorrente.

La vera bomba, però, è arrivata da Alfonso D’Apice, ex fidanzato di Federica, che ha rivelato un episodio accaduto proprio all’interno della casa. Parlando con altri concorrenti, Alfonso ha dichiarato: “Se mi vedi così non è per Stefano, ma per certe cose successe qui. Non voglio entrare nei dettagli per non metterla in difficoltà, ma sì, ci siamo baciati.”

La confessione ha scosso gli equilibri della casa, soprattutto per il contesto in cui è avvenuto. Alfonso ha precisato che il bacio è stato iniziato da Federica: “Dov’è successo? Qui a letto, sotto le coperte. È stata lei ad avvicinarsi. Questo spiega perché ieri ero arrabbiato e mi sono isolato.”

Le dichiarazioni di Alfonso hanno innescato una serie di reazioni tra i coinquilini. Una delle concorrenti, visibilmente sorpresa, ha commentato: “Adesso sì, questo cambia tutto. Prima fai così, poi mi baci e stai con un altro? Non è questione di tutelare Federica, ma è normale sentirsi spiazzati da questo comportamento.”

La situazione ha sollevato interrogativi anche sugli atteggiamenti di Alfonso nei giorni successivi all’episodio. Il concorrente ha spiegato di essersi allontanato per non creare ulteriori tensioni, ma la rivelazione ha inevitabilmente acceso il dibattito.

Nel frattempo, le parole di Antonio Fico e Giovanni De Rosa fuori dalla casa continuano a rimbalzare sui media, aggiungendo pressione a Federica. Antonio, intervistato da Lollo Magazine, ha dichiarato: “Sì, ho avuto una frequentazione con Federica durata due o tre settimane. Non capisco perché negare l’evidenza. Non so se Alfonso e Stefano ne fossero a conoscenza, ma dubito.”

Giovanni, invece, ha espresso chiaramente il suo disappunto: “Federica ha mantenuto due relazioni parallele e ha mentito su tutto. Non sono sorpreso da quello che sta accadendo adesso.”

Federica Petagna non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale in merito alle confessioni di Alfonso, ma la tensione nella casa è palpabile. Le dinamiche relazionali sembrano destinare la concorrente a ulteriori confronti, sia con Alfonso che con Stefano, che ha già mostrato segni di disagio dopo aver appreso della situazione.

Questa edizione del Grande Fratello si conferma particolarmente movimentata, con intrecci sentimentali e rivelazioni scottanti che catturano l’attenzione del pubblico. Alfonso Signorini, conduttore del programma, potrebbe decidere di affrontare la questione in diretta, approfondendo i dettagli della confessione e il suo impatto sugli equilibri nella casa.

La storia di Federica e i suoi intrecci con Alfonso, Stefano, Giovanni e Antonio rappresenta uno degli episodi più discussi di questa stagione, mantenendo alta l’attenzione su una delle concorrenti più controverse.