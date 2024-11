Federica Petagna si dichiara al Grande Fratello: scaricato Stefano Tediosi, vuole riprovarci con Alfonso D’Apice

La serata di sabato del Grande Fratello ha visto momenti di grande tensione e dichiarazioni inaspettate. Durante la puntata, caratterizzata dall’eliminazione di Clayton, la concorrente Federica Petagna ha deciso di chiarire i suoi sentimenti davanti alle telecamere, provocando reazioni contrastanti sia tra i concorrenti che tra il pubblico. L’eliminazione di Clayton non è stata esente da polemiche, con molti telespettatori che avrebbero preferito l’uscita di Lorenzo, criticato per atteggiamenti considerati scorretti e offensivi.





Numerosi spettatori si sono scatenati sui social, denunciando la decisione del programma: “Anche questa puntata siete riusciti a tenere in casa l’unica persona che meritava di uscire per comportamenti scorretti e aggressivi contro le donne. Fantastici, siete un programma che istiga alla violenza invece di punirla”. Tra i critici anche personaggi del mondo dello spettacolo, come Anna Pettinelli, che durante un intervento a Pomeriggio 5 ha espresso la sua disapprovazione per la permanenza di Lorenzo nella casa, arrivando persino a chiedere un intervento diretto del conduttore Alfonso Signorini.

Ma il vero colpo di scena è arrivato quando Federica Petagna ha scelto di parlare apertamente dei suoi sentimenti. La concorrente, infatti, ha dichiarato di voler mettere un punto alla relazione con Stefano Tediosi, iniziata prima di entrare nel reality, e di voler dare un’altra possibilità a una vecchia fiamma, il coinquilino Alfonso D’Apice.

“Volevo mettere in chiaro i miei sentimenti e le emozioni,” ha affermato Federica davanti agli altri concorrenti. “Io e Alfonso ci stiamo riavvicinando. Ci stiamo provando, vediamo come andrà. Non provavo un qualcosa di così forte da tempo, ma con lui ho ritrovato un’attrazione e un’intimità che pensavo fosse sparita.” Parole che hanno lasciato di sasso Stefano Tediosi, il quale ha reagito con amarezza: “A noi ci credevo davvero. Penso che tu stia facendo quello che credi giusto, non quello che vuoi veramente.”

La decisione di Federica è stata accolta con curiosità e critiche anche dal pubblico a casa. Su Twitter, molti utenti hanno commentato l’accaduto, accusando il programma di cavalcare le dinamiche sentimentali per aumentare lo share. “Signorini vuole a tutti i costi fare tornare in casa Federica. Così spera che succeda qualcosa con Stefano e può sguazzare tre ore su questa storia alla prossima puntata,” ha scritto un telespettatore.

Nonostante le polemiche, Federica ha spiegato le sue ragioni con fermezza: “Per quanto riguarda Stefano, quello che c’è stato fuori non lo rinnego, lo rifarei. Ma qui dentro ho visto lati del suo carattere che non mi sono piaciuti. Non riesco a chiudere gli occhi davanti a certe cose.”