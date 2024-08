Federica Sciarelli: “Feci causa a chi parlò di un mio presunto flirt con Cossiga, con il risarcimento acquistai un’abitazione.”

All’inizio della sua carriera giornalistica, Federica Sciarelli si è trovata a fronteggiare un rumor infondato su un presunto flirt con l’ex Presidente della Repubblica Francesco Cossiga, una situazione che ha rischiato di compromettere la sua credibilità e il suo futuro professionale.





Federica Sciarelli era una giovane cronista agli esordi della sua carriera giornalistica quando venne travolta da un pettegolezzo che avrebbe potuto stravolgere la sua vita. Le venne infatti attribuito un presunto flirt con Francesco Cossiga, allora ex Presidente della Repubblica. Questo rumor, risultato poi totalmente infondato, non solo la ferì profondamente, ma mise seriamente in discussione la sua credibilità e il suo futuro professionale. Sciarelli, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha ricordato quei momenti difficili e la decisione di affrontare la situazione con determinazione, sfidando persino i consigli di alcuni colleghi.

“Mi infuriai. Andai subito da Cossiga dicendogli: ‘Io faccio causa’. E lui mi rispose: ‘Fai bene, quando vincerai mi offrirai champagne’.” Da lì iniziò una battaglia legale che si rivelò lunga e difficile. Federica, all’epoca giovane e inesperta, fu profondamente colpita dall’articolo calunnioso che metteva in discussione la sua professionalità e integrità. “Pensai: ‘Che ambiente disgustoso’, volevo mollare tutto”, ha confessato. Ma la sua determinazione prevalse. Nonostante il consiglio di Sandro Curzi, che le suggerì di non procedere legalmente con la causa perché “tra giornalisti non si fa”, Sciarelli decise di andare avanti.

La battaglia legale: Sciarelli contro la corazzata della Mondadori

Dall’altra parte, Federica si trovò a confrontarsi con la potente Mondadori, una delle maggiori case editrici italiane, supportata da un esercito di avvocati. La loro linea di difesa era chiara: ridurre tutto a una semplice “battuta”. Ma Federica non si lasciò intimidire e continuò a lottare per la verità. “Ero sempre più furiosa”, ricorda. “Se avessi incontrato Piroso, l’autore dell’articolo, non so cosa gli avrei fatto”. Tuttavia, con il tempo, lo stesso Piroso si rese conto dell’errore e si scusò pubblicamente: “Mi dispiace aver scritto quelle cose su Sciarelli”. Questo episodio segnò profondamente la giornalista, insegnandole l’importanza di mantenere la rotta anche nelle situazioni più avverse. Il risultato? Un risarcimento significativo, con il quale riuscì a comprarsi una casa, oltre alla soddisfazione di aver fatto giustizia. “Ero in lacrime”, ha raccontato. “Lo dissi subito ai miei genitori. Mio padre, che stava molto male, riuscì solo a dirmi: ‘Complimenti Federica’, poi entrò in coma.”

Il rapporto con il figlio Giovanni: “L’ho cresciuto da sola, ma non cambierei nulla”

Parlando del suo lato più personale, Federica Sciarelli ha anche riflettuto sul rapporto con suo figlio Giovanni. “Se sapesse che parlo di lui…”, ha scherzato. Giovanni, 28 anni, è descritto come “alto, biondo, con gli occhi azzurri, bello come il sole”. Sciarelli lo ha cresciuto praticamente da sola, dopo essersi separata quasi subito da Sergio, il padre del ragazzo. “Abbiamo comunque un ottimo rapporto”, ha sottolineato, aggiungendo che i primi tempi non furono affatto facili. “Facevo il Tg3 delle 19 e anche il Tg notturno, che una volta andava in onda anche all’una e mezza. Ero distrutta, ma felicissima di essere mamma”. Nonostante la fatica, non rimpiange nulla e sostiene che, se la vita sentimentale fosse andata diversamente, avrebbe fatto molti più figli. “Dico sempre a tutte le donne: fate figli. A volte faccio delle gaffe perché lo dico anche a chi ha un’età improbabile”, ha scherzato.

La scelta di restare in Rai: “Chi l’ha visto? mi ha dato tanto e non lo lascerei mai”

Sul piano professionale, Sciarelli ha anche ribadito il suo forte legame con Chi l’ha visto?, programma di punta della Rai che conduce da molti anni. “Io ho dato tanto a Chi l’ha visto? e Chi l’ha visto? ha dato tanto a me. Non farei mai uno sgarbo così alla Rai”, ha dichiarato, rispondendo così a chi le chiedeva se avrebbe mai preso in considerazione l’idea di trasferirsi su La7. “Ho un ottimo rapporto con Urbano Cairo, che mi vorrebbe su La7; adoro anche Mentana e lavorerei volentieri con lui. Ma resto qui”. Questa dichiarazione sottolinea il suo impegno e la sua fedeltà alla Rai, confermando che, nonostante le lusinghe di altre emittenti, il suo posto è e rimarrà alla guida di uno dei programmi più seguiti e apprezzati del palinsesto televisivo italiano.

Federica Sciarelli continua così a dimostrare la sua forza e determinazione, sia nella vita privata che in quella professionale, rappresentando un modello di integrità e resilienza per tutte le donne, in particolare per quelle che lavorano in ambienti difficili e competitivi come il giornalismo.