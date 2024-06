Federica Sciarelli lascia “Chi l’ha visto?”: rivelato il suo futuro in Rai

Federica Sciarelli rimane al timone di Chi l’ha visto? La chiarezza sul futuro RAI della conduttrice

Domani sera ci sarà una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma di Rai3 condotto sin dal 2004 da Federica Sciarelli. Ogni anno, circolano voci secondo cui la celebre giornalista lascerebbe la trasmissione o addirittura la Rai, ma lei prontamente smentisce queste indiscrezioni. In una recente intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha chiarito la sua posizione:





“Mi fate sempre la stessa domanda e puntualmente a settembre mi rivedete.”

La forza dei telespettatori

Federica Sciarelli continuerà quindi a condurre Chi l’ha visto? anche quest’anno. Il programma ha risolto numerosi casi in diretta, grazie anche al contributo dei telespettatori e ai social media. La Sciarelli ha sottolineato che sono proprio i telespettatori la forza motrice del programma, riuscendo spesso a risolvere i casi prima ancora della messa in onda.

La giornalista si è particolarmente commossa quando un ragazzo adottato ha ritrovato il proprio gemello grazie al programma. Inoltre, il team di Chi l’ha visto? è stato recentemente contattato per ritrovare un’opera d’arte, un Caravaggio rubato, raccogliendo l’appello del professor Claudio Strinati.

Il potere di un sorriso

Quest’anno, i telespettatori hanno notato una Federica Sciarelli più sorridente. La conduttrice ha spiegato il motivo a Tv Sorrisi e Canzoni:

“Ho capito che anche quando c’è un dramma bisogna trasmettere forza, soprattutto ai genitori di figli scomparsi o morti. Io cerco persino di strappare loro un sorriso con una battuta. E questa mia attitudine deriva dalla mia napoletanità, essendo figlia di genitori partenopei.”

Il centralino del programma è sempre attivo per le mamme disperate con figli che soffrono di dipendenze o per chi subisce truffe sentimentali online.

Un punto di riferimento per tutti

Chi l’ha visto? non si occupa solo di persone scomparse, ma anche di situazioni burocratiche complesse. La Signora Sciarelli racconta:

“A noi si rivolgono proprio tutti e cerchiamo di fare da tramite. Come nel caso di una 25enne che aveva chiesto il nostro aiuto per rientrare in Italia insieme alla figlioletta in quanto bloccata dal marito e lasciata senza documenti in Egitto.”

Il programma è diventato un punto di riferimento, non solo per chi cerca persone scomparse, ma anche per chi necessita di sollecitare le autorità a sbrigare pratiche burocratiche complicate.

Appuntamento con Chi l’ha visto?

Federica Sciarelli continuerà dunque a guidare Chi l’ha visto?, fornendo un servizio utile e di grande impatto sociale. L’appuntamento è per domani sera, in prima serata su Rai3.

Continuate a seguire Chi l’ha visto? per le ultime notizie e approfondimenti sui casi di scomparsa e sulle storie umane che toccano il cuore dei telespettatori italiani.