Federica Sotgia abbandona il palco di X Factor prima dei giudizi: Achille Lauro la definisce “maleducata”

Nella serata di giovedì 19 settembre, Federica Sotgia è stata al centro delle audizioni di X Factor 2024, lasciando i giudici senza parole, ma non in modo positivo. La ventiquattrenne di San Vito Lo Capo si è esibita interpretando il suo brano “Maleducata”, ma ha affrontato notevoli problemi tecnici relativi all’audio. Dopo l’esibizione, ha preso la decisione di lasciare il palco prima che i giudici potessero pronunciare i loro giudizi. Questo gesto è stato fortemente criticato, in particolare da Achille Lauro, il quale, provocato da Jake La Furia, ha commentato: “Andarsene senza ascoltare i voti è un po’ da…”, definendo la concorrente “maleducata”. In seguito, Federica ha spiegato in un post sui social: “Ero nel pallone, non capivo nulla”.





Durante la sua esibizione, Federica ha descritto se stessa come “lunatica, logorroica e disordinata” e ha rivelato che il testo del brano non era originale, bensì scritto da una persona suggerita dal suo manager. “Mi ha contattato un tizio su Instagram per farmi cantare, ma non ero entusiasta del pezzo perché non è esattamente il mio stile,” ha chiarito ai giudici.

Al termine della performance, notando le espressioni perplesse dei membri della giuria, Federica si è scusata, affermando che il suo audio non era ottimale. La risposta di Paola Iezzi è stata diretta: “Quando ti rendi conto che l’audio non funziona, non dovresti rischiare con note difficili.” Achille Lauro ha aggiunto con fermezza: “A me la canzone non è piaciuta, hai bisogno di esperienza e dovresti fare gavetta al di fuori di qui.” Anche Manuel Agnelli ha bocciato la performance, considerando il brano un “cliché”. Di fronte agli insuccessi dei giudizi, Federica ha deciso di congedarsi, andando via dal palco. Questo comportamento ha infastidito Lauro, che ha insistito: “Quando sei in piazza, devi essere pronto a ricevere critiche, proprio come i più grandi”.

Dopo la messa in onda della sua audizione, sono piovuti commenti critici sui social. Ancora una volta, Federica ha risposto, affermando: “Non ero scortese… semplicemente ero confusa, state tranquilli, baci…”. Ha poi condiviso storie su Instagram, chiarendo il fraintendimento: “Non me ne sono andata in modo brusco; i giudizi erano già stati espressi, anche se non tutto è stato mostrato.” Ha continuato affermando di aver apprezzato le critiche: “Ho ringraziato e accolto i giudizi, perché so cosa funziona e cosa no. Semplicemente mi sentivo in difficoltà e credevo fosse finito il mio tempo. Dopo tutto questo tempo sul palco, ho voluto ringraziare; mi dispiace di essere stata fraintesa. Non volevo risultare scortese o voltare le spalle.”

La tensione è palpabile in queste audizioni non solo per la pressione sui concorrenti, ma anche per il clima emotivo che queste esibizioni possono generare. La storia di Federica ci ricorda che il percorso verso il successo è spesso costellato di sfide e malintesi.