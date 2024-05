Federico Dimarco regala la maglia dell’Inter al cognato poliziotto ferito a Lambrate: come sta Christian Di Martino

Il viceispettore accoltellato alla stazione di Lambrate, Christian Di Martino, in via di miglioramento: le visite e i gesti di solidarietà dimostrano il supporto e l’umanità in momenti di difficoltà.





Christian Di Martino, il poliziotto accoltellato alla stazione di Milano Lambrate da un marocchino giovedì scorso e ricoverato all’ospedale di Niguarda, sta mostrando significativi segnali di ripresa. Il viceispettore di 35 anni ora respira autonomamente e risponde alle domande dei medici. Lunedì 13 maggio, come riportato da Fabrizio Biasin su Libero, Di Martino ha ricevuto una maglia autografata dai giocatori dell’Inter.

Christian Di Martino, chi è il poliziotto accoltellato a Lambrate: il viceispettore aveva tentato di proteggere il suo aggressore.

L’agente è cognato di Federico Dimarco.

La maglia in questione appartiene al difensore nerazzurro Federico Dimarco, cognato del viceispettore. Il dono è stato appeso nella stanza dell’ospedale Niguarda, dove Di Martino si sta riprendendo dall’attacco subito mentre era in servizio alla stazione di Lambrate.

Il ministro in visita all’agente ferito.

“Sentivamo il dovere di venire a portare la nostra vicinanza alla famiglia, ma abbiamo anche avuto l’opportunità di vedere il ragazzo. Incrociamo le dita e ci compiacciamo dei progressi che sta facendo. Gli abbiamo espresso gratitudine per quello che ha fatto e come lo ha fatto,” ha dichiarato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che ha visitato Di Martino dopo l’attacco subito. Il ministro ha incontrato i genitori del viceispettore, sottolineando l’importanza del loro supporto.

Anche l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, ha fatto visita a Di Martino, elogiando la sua forza e augurandogli una pronta guarigione. “Gli operatori del 118 e i sanitari di Niguarda hanno fatto un lavoro incredibile per salvargli la vita,” ha detto Bertolaso, lodando il lavoro del ‘Trauma Team’ dell’ospedale Niguarda. Dopo aver parlato brevemente con Di Martino, l’assessore ha incontrato alcuni colleghi del viceispettore, ringraziandoli per il loro impegno quotidiano.

La notizia dell’aggressione ha scosso la comunità, ma la risposta solidale e le numerose visite testimoniano il supporto e l’unità di fronte alle avversità. Di Martino, con il sostegno dei suoi cari e dei colleghi, continua il suo percorso di guarigione, simbolo della resilienza e del coraggio delle forze dell’ordine italiane.