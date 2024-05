Flavio Insinna approda a La7: dettagli sul nuovo show e data di debutto

Dopo Fabio Fazio e Amadeus, un altro addio per la Rai: Flavio Insinna lascia Viale Mazzini per La7, tra rumor e conferme ufficiali.





Flavio Insinna, noto per essere stato il volto de L’Eredità, lascia la Rai per approdare a La7. La notizia è stata confermata da Dagospia, che attribuisce l’accordo con Urbano Cairo all’intervento di Walter Veltroni. Insinna, attualmente giudice del programma L’Acchiappatalenti di Milly Carlucci, condurrà un nuovo game show su La7, pensato per “trainare il TG di Mentana”.

Flavio Insinna, chi è il conduttore che lascia la Rai per La7: carriera e nuovi progetti.

Per settimane si erano susseguiti i rumors sull’addio di Insinna alla Rai, soprattutto dopo il lungo periodo di inattività. L’assenza di proposte allettanti da Viale Mazzini ha spinto il conduttore a cercare nuove opportunità. La7 si è dimostrata pronta ad accoglierlo, confermando l’accordo che vedrà Insinna protagonista di un nuovo format televisivo.

Insinna ha dichiarato in passato il suo amore eterno per la Rai, ma l’interesse di La7 è stato troppo allettante per essere ignorato. Andrea Salerno, direttore di La7, ha avuto un ruolo chiave nel convincere Insinna a fare il grande passo. Questo cambio di rotta segna una svolta significativa nella carriera del conduttore, noto per la sua lunga collaborazione con la Rai.

L’addio ufficiale alla Rai, al momento non confermato né smentito dall’emittente pubblica, dovrebbe essere annunciato nelle prossime settimane. La7 e il Nove si stanno rivelando competitor sempre più agguerriti nel panorama televisivo italiano, rompendo il tradizionale duopolio Rai-Mediaset.

In un’intervista di settembre, Insinna aveva espresso gratitudine sia alla Rai che a La7. “L’amore con la Rai durerà per sempre, ma ringrazio La7 che mi ha voluto davvero,” aveva detto. Insinna aveva rifiutato di condurre “Lingo” su La7 per non competere direttamente con se stesso nello stesso slot orario.

Recentemente, Roberto Sergio, amministratore delegato della Rai, aveva confermato che erano in corso discussioni con Insinna, auspicando che il conduttore rimanesse a Viale Mazzini. Tuttavia, le trattative non sembrano aver portato ai risultati sperati, portando così Insinna a fare il grande salto verso nuove avventure televisive su La7.